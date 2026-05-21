Cette célèbre plage crée la surprise et fait un retour historique au palmarès du Pavillon Bleu

Spot mythique pour vos prochaines vacances, cette célèbre plage vient de décrocher le précieux Pavillon Bleu après 20 ans d'absence.

C'est le sésame que toutes les stations balnéaires s'arrachent avant l'été. Le Pavillon Bleu, repère ultime des vacanciers pour dénicher les plages les plus propres, vient de dévoiler son palmarès 2026. Une célèbre destination crée la surprise en décrochant à nouveau le précieux drapeau après plus de deux décennies d'absence !

Il s'agit d'une immense plage de galets bordée par les plus hautes falaises de craie vive d’Europe (106 mètres de hauteur !). Un décor magique où s’alignent de jolies cabines colorées et où la mer est rythmée par le va-et-vient des bateaux de pêche et le cri des mouettes. Fréquentée par les familles, cette station iconique de la Côte d’Albâtre séduit les visiteurs depuis le XIXe siècle. Victor Hugo, Jules Verne ou le peintre Turner y avaient d'ailleurs leurs habitudes.

C’est le retour officiel de la plage iconique du Tréport au palmarès des sites les plus engagés pour le tourisme durable. © Florence Piot - stock.adobe.com

Ce spot mythique, c’est la plage du Tréport en Normandie ! Le drapeau bleu y flotte à nouveau, une première depuis 2003. A l'époque, la municipalité avait choisi de ne pas renouveler ce label payant (qui coûte aujourd'hui entre 660 € et 2 900 € de frais de candidature selon la taille de la commune) pour se focaliser sur d'autres projets.

23 ans plus tard, le maire Laurent Jacques savoure ce retour qui valide les efforts massifs de la ville pour répondre à une quarantaine de critères stricts, parmi lesquels la qualité irréprochable des eaux de baignade, la gestion des déchets, l'accessibilité et des actions concrètes pour la biodiversité.

Le Tréport n'est pas la seule à briller en Normandie pour ce cru 2026. La région totalise 19 plages et 9 ports de plaisance labellisés. En Seine-Maritime, Le Tréport partage l'affiche avec les plages de Dieppe, Fécamp, Le Havre (labellisée depuis 27 ans !) et la base de loisirs de Jumièges.

Côté ports de plaisance, si Carentan, Saint-Vaast-la-Hougue et Barneville-Carteret sortent du classement, 9 ports normands conservent le précieux drapeau, à l'image de ceux de Dieppe, Fécamp, Rouen ou Deauville. A l'échelle nationale, l'Occitanie reste la championne absolue du Pavillon Bleu avec 120 sites primés, talonnée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (112 sites) et la Nouvelle-Aquitaine (53 sites).

Prêt à réserver votre week-end ? Situé à l'estuaire de la Bresle, à la frontière exacte entre la Normandie et les Hauts-de-France, Le Tréport fait partie des célèbres "trois villes sœurs" avec Eu et Mers-les-Bains. Pour vous y rendre depuis Paris, la ligne de train Paris-Le Tréport vous y amène directement.

Une fois sur place, garez-vous sur le parking gratuit situé en haut de la falaise et prenez le funiculaire (gratuit lui aussi) qui traverse la roche pour vous déposer dans la ville basse. Il ne vous restera plus qu'à marcher jusqu'au phare, visiter la halle aux poissons municipale et piquer une tête dans une eau officiellement certifiée du plus haut niveau !