Calendrier 2026 : votre agenda annuel et gratuit à télécharger et à imprimer

Vous n'avez pas encore votre calendrier scolaire ? Les jours fériés et les vacances scolaires de 2026 n'auront bientôt plus de secret pour vous. Découvrez les dates clés à télécharger et imprimer pour ne manquer aucune opportunité de congés.

Avez-vous l'indispensable pour être au minimum organisé en 2026 ? Linternaute vous propose son calendrier au format PDF, mais également disponible au format JPEG, sur lequel vous pourrez gratuitement avoir accès aux dates officielles des vacances scolaires des différentes zones, ainsi qu'aux jours fériés.

Quand débutent les vacances scolaires du printemps en 2026 ? Quand aura lieu la rentrée scolaire en 2026 ? Autant de questions qui se posent à l'avance. Grâce à nous, vous êtes déjà à la pointe des infos sur les dates à connaître en 2026. De quoi déjà anticiper les week-ends prolongés ainsi que les prochaines vacances scolaires.

Calendrier 2026 à télécharger au format JPEG ou PDF

Le calendrier 2026 de Linternaute.com vous permet de repérer facilement les vacances scolaires des zones A, B et C et les jours fériés 2026, et mentionne les jours de la semaine. Téléchargez-le ci-dessous.

Calendrier 2026 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

Télécharger et imprimer notre calendrier 2026 au format PDF

Vous pourrez y indiquer à votre guise les événements qui vont rythmer l'année 2026 comme le Salon de l'Agriculture ou la Fête de la musique le 21 juin. Bonne lecture !