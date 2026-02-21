Salon de l'Agriculture 2026 : programme, prix et ce qui change sans les vaches

Le Salon de l'Agriculture 2026 ouvre ses portes à Paris, mais sans bovins. Découvrez pourquoi, le programme des animations et toutes les infos pratiques pour votre visite.

Le rendez-vous incontournable du terroir français est de retour ! Du 21 février au 1er mars 2026, le Salon International de l'Agriculture (SIA) investit à nouveau Paris Expo Porte de Versailles pour une 62e édition placée sous le signe de la résilience. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus pour cette grande messe paysanne. Mais attention : l'ambiance sera singulière. Pour la première fois en 60 ans, les organisateurs ont pris la décision radicale de bannir bovins et volailles en raison d'une épizootie de dermatose nodulaire contagieuse.

Un choc pour le Concours général agricole, mais pas un frein pour les éleveurs, bien décidés à partager leur passion autrement. Que les familles se rassurent : l'absence des icônes du salon n'enlève rien à la magie de l'événement. Le salon se réinvente avec de nombreux autres animaux, des spécialités locales ultra-gourmandes et des parcours pédagogiques repensés. Pour ne rien manquer de ces 9 jours de fête, le salon vous accueille quotidiennement de 9 heures à 19 heures (attention, aucune nocturne n'est prévue cette année). Tarifs, billetterie, accès : nous avons regroupé pour vous toutes les infos clés de ce rendez-vous majeur.

Qu'y a-t-il au programme du Salon de l'Agriculture 2026 ?

Si la célèbre vache égérie, Biguine, doit rester à la ferme cette année, le salon n'en perd pas son âme pour autant. Pas moins de 3 500 animaux investissent la Porte de Versailles. Les chevaux sont les grandes stars de cette édition avec des spectacles de voltige impressionnants et l'installation d'un poney-club éphémère pour les enfants. Des espèces plus exotiques comme les lamas, les alpagas et même des dromadaires apporteront une touche d'évasion, tandis que parmi les activités incontournables du SIA durant ces 9 jours, on ne manquera pas la rencontre avec les animaux de la ferme (cochons, ânes, bœufs, chèvres) et la visite du pavillon des chiens et chats qui émerveillent petits et grands. L'élection du Meilleur Chat du Concours Général et Agricole constitue l'un des moments forts du Salon de l'Agriculture.

L'innovation est aussi au rendez-vous avec le tout nouveau "Cabinet des Curiosités". Cette collection insolite regroupe 52 objets fascinants, allant de maquettes anatomiques à d'étranges "bézoards" trouvés dans l'estomac des animaux, offrant une plongée ludique dans les secrets de la biologie et de l'histoire agricole.

Enfin, le salon prend des couleurs internationales en mettant la Côte d'Ivoire à l'honneur. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, le pays déploie un stand majestueux de 445 m² pour faire découvrir aux visiteurs les richesses de l'agriculture africaine, du caoutchouc naturel aux bananes savoureuses.

Le Concours Général Agricole (CGA) se tiendra également durant le Salon, avec des jurys pour de nombreuses catégories de produits et vins du terroir (viandes, produits laitiers, bières, rhums, confitures, etc.) prévus entre le 21 février et le 1er mars 2026, offrant des moments de dégustation et de découverte.

Comme toujours, des animations (expositions, démonstrations et ateliers) sont proposées aux familles afin de parfaire leur connaissance sur le monde de l'élevage et de la gastronomie de nos régions et de favoriser les rencontres et les découvertes autour de la modernité de l'agriculture française. Tous les événements au programme.

Enfin, les producteurs de toutes les régions de France, 400 exposants au total sont quant à eux réunis au Pavillon 3, proposant aux visiteurs "le plus grand marché de France des produits du terroir" : des milliers de produits incontournables à découvrir, savourer ou emporter. Des restaurants proposent une carte de matières premières essentiellement locales.

Avec des concours d'exception, des ateliers familiaux, des animations insolites, des dégustations, nous avons des arguments pour vous convaincre de ne pas manquer ce rendez-vous des passionnés du monde agricole.

Le billet est valable pour une journée au Salon de l'Agriculture. Le prix est de 17 euros pour une entrée plein tarif, 9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte bénéficient d'une entrée gratuite. Voici les tarifs à connaître :

Plein tarif : 17 euros.

Enfants de 6 à 12 ans : 9 euros.

Enfants de moins de 6 ans : gratuit.

Tarif Famille en semaine (2 parents - 2 enfants) : 45 euros.

Tarif de groupe : 15 euros pour les groupes de 15 à 49 adultes et 14 euros pour les groupes de 50 et +.

Étudiant/Scolaire : 10 euros (sur présentation au guichet d'une carte d'étudiant en cours de validité).

Tarif PSH/Accompagnateur : 12 euros.

Acheter ses billets en ligne

Quel est le plan du Salon de l'Agriculture ?

Les emplacements des animaux sont les suivants : les bovins, ovins, caprins et porcins au pavillon 1, les canins et les félins au pavillon 2.1, la ferme pédagogique au pavillon 4 et les équins et les asins au pavillon 6. Retrouvez tous les emplacements évoqués sur le plan du Salon de l'Agriculture.

En 2026, le SIA ouvre ses portes au public samedi 21 février 2026 et fermera ses portes le dimanche 1er mars 2026. Le salon durera donc 9 jours complets.

Quels sont les horaires du Salon de l'Agriculture ?

Les horaires du Salon de l'Agriculture sont identiques d'année en année : les halls de le Porte de Versailles ouvrent de 9 heures à 19 heures tous les jours, du 21 février au 1er mars 2026. Attention pour les anciens habitués : la nocturne du vendredi jusqu'à 22h n'existe plus !

Peut-on obtenir des invitations pour le Salon de l'Agriculture ?

Il est possible d'obtenir des tarifs réduits, voire des invitations via certains partenaires du salon. Autrement, il faut participer à des jeux concours organisés par les médias ou les entités liées au monde agricole pour les obtenir ! Traditionnellement, le site Paris-friendly propose de gagner 10 invitations en s'inscrivant à leur newsletter et en participant à un jeu-concours.

Le Salon de l'Agriculture se tient tous les ans au parc des Expositions de Paris-Versailles, au sud de la capitale. L'adresse complète est la suivante : 1 place de la porte de Versailles, 75015 Paris. Il est conseillé de s'y rendre en transport en commun. Les lignes 12 (station : Porte de Versailles) et 8 (station Balard) proposent des arrêts à proximité. Même chose pour le tram : ligne T2 (arrêt : Porte de Versailles) et ligne T3A (Porte d'Ivry). Pour le bus : lignes 39 et 80.