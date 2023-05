Ces trains des années 70 seront remis en service sans même être rénovés pour les JO de Paris

La rénovation complète des vieilles rames MI84 du RER B n'aura pas lieu pour les JO 2024. Un scandale pour les usagers de cette ligne francilienne vétuste.

Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ne vont pas faire le bonheur des usagers du RER B. Alors que 42 kilomètres de voies vieillissantes devaient être rénovées par Alstom, soit un quart du matériel roulant du RER B datant de la fin des années 1970, seule une partie des 31 rames MI84 sera bien remise en service pour l'occasion, "mais avec des travaux d'amélioration allégés et sans ventilation réfrigérée ni vidéosurveillance", annonce Le Parisien. Au total, une quinzaine de rames seulement auront droit à un meilleur éclairage, des vitres et des sièges remplacés pour les JO 2024. Pour le reste, des sièges "hors d'âge" feront encore partie du paysage du RER B, au grand dam de ses usagers :

Les 900 000 usagers de la deuxième ligne la plus empruntée d'Europe, mais aussi la moins ponctuelle de toute la région parisienne, n'en auront pas fini avec les rames bondées et surchauffées du RER B, connu pour ses innombrables pannes et retards... Les touristes, à l'horizon des JO qui se déroulent l'été (du 26 juillet au 11 août 2024), vont quant à eux découvrir la capitale dans des conditions déplorables, avec des RER B bondés, aux sièges élimés, souvent sales et surchauffés eux aussi par le soleil, comme le montrent régulièrement les photos des usagers postés sur les réseaux sociaux.

"C'est un scandale vivant. Ce contrat n'a pas été respecté par Alstom", s'est agacée la présidente d'Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse, qui a préféré renoncer, "d'un commun accord avec la RATP", au contrat d'aménagement, face à des retards trop importants de la part d'Alstom, retard qui selon elle remontent à plus de quatre ans !