Cet hôtel de luxe renaît de ses cendres, les premiers visiteurs vont être chanceux

Après près de deux ans de fermeture, ce joyau s'apprête à rouvrir en mai 2025. Zoom sur cet hôtel qui allie prestations haut de gamme et cadre naturel d'exception.

C'est une renaissance au coeur d'un écrin exceptionnel qui charme années après années les visiteurs qui découvrent une partie préservée et sauvage de l'île. Deux ans après sa fermeture, cet écrin 5 étoiles va rouvrir ses portes dans quelques semaines, complètement métamorphosé.

Situé à Cagnano, sur la prestigieuse péninsule du Cap Corse de l'île de Beauté, le Domaine Misincu avait dû cesser son activité en septembre 2023 suite à des difficultés financières et de longs feuilletons judiciaires liés à la construction de bâtiments attenants non autorisés. Après une longue procédure, ce fleuron de l'hôtellerie corse s'apprête à renaître sous l'impulsion d'un nouveau repreneur.

© Misincu

L'établissement totalement revu proposera 29 chambres et suites, dont 19 chambres "Supérieure" et "Deluxe" de 24 à 35 m², 5 Junior Suites de 42 m² et 5 Suites de 46 à 66 m². S'y ajoutent 7 luxueuses villas pouvant accueillir de 2 à 9 personnes, chacune avec sa piscine ou son bassin privé. Le tout niché dans un domaine de 5 hectares, qui donne d'un côté sur la mer Méditerranée et de l'autre sur le maquis.

Côté restauration, le Chef Fredrik Andersson entend mettre à l'honneur une cuisine locavore. Il puisera son inspiration dans le potager en permaculture du domaine pour une approche "de la terre à l'assiette". Les convives pourront savourer ses créations à La Table, sur la terrasse ou dans le jardin, et profiter de la vue panoramique au bar.

© Magali Cancel / Misincu

L'hôtel offrira à ses visiteurs privilégiés un spa de 350 m² avec 5 cabines de soins, un sauna, un hammam et des piscines intérieure et extérieure. Avec sa réouverture prévue en mai 2025, le Domaine Misincu entend ainsi prendre un nouveau départ, fort d'une classification 5 étoiles, d'une architecture épurée pour se fondre davantage dans le paysage entre terre et mer.

De quoi séduire une clientèle en quête d'expériences authentiques (et forcément onéreuses) ? Les premiers visiteurs auront le privilège de redécouvrir ce joyau du Cap Corse dès mai 2025.