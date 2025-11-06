Oubliez le bruit, c'est la ville de France qui vous garantit le meilleur sommeil

Cette grande ville est étonnamment la destination où l'on dort le mieux en France.

Fatigués des villes bruyantes touristiques, de la rando ou des road trips ? Une nouvelle tendance de voyage prend de l'ampleur dès l'arrivée des mois froids : le "sleep tourism" (tourisme du sommeil), plaçant la détente et le repos au cœur de l'expérience, plutôt que l'aventure. Pour ceux qui rêvent d'une escapade 100% réparatrice, des experts en sommeil ont mené l'enquête pour identifier la ville française qui vous emmènera directement au pays des rêves.

Pour chaque ville, les spécialistes de MattressNextDay ont passé au crible une série de critères essentiels à un sommeil réparateur, incluant l'indice de bruit, la qualité de l'air, la pollution lumineuse, la densité des espaces verts, l'offre de spas et d'hôtels, les températures nocturnes ainsi que l'impact des précipitations annuelles et de la vie nocturne (nombre de bars et de clubs au km²). Si l'on s'attendait à voir une station balnéaire paisible ou une ville de montagne émerger du classement, c'est une grande métropole plutôt dynamique qui décroche la palme du repos !

Parc du Thabor à Rennes. © dbrnjhrj - stock.adobe.com

Avec un score de 7,97/10, la ville de Rennes en Ille-et-Vilaine s'impose ainsi en première position du classement en tant que capitale française du tourisme du sommeil, avec des scores de bruit et de qualité de l'air les plus bas du top 15 du classement ! "Située au cœur de la Bretagne, la ville offre une excellente qualité de l'air (score de 28), loin derrière la ville la plus polluée du monde, Delhi, dont le score atteint 200" et "constitue une alternative calme aux grandes destinations touristiques, avec un score de bruit de seulement 55/100, comparé à 91/100 pour Paris" explique l'étude.

De plus, "près d'un tiers de Rennes est recouvert d'espaces verts (32 %), dont le célèbre Parc du Thabor, l'un des plus grands de France, réputé pour ses massifs floraux colorés qui diffusent des parfums apaisants favorisant le sommeil". Le parc du Thabor, véritable poumon vert de la ville, fait la fierté des Rennais. Aménagé sur plus de 10 hectares dans le centre-ville, il allie harmonieusement jardin à la française, parc à l'anglaise, grotte, kiosque à musique, volière et une roseraie exceptionnelle de plus de 2 000 variétés.

C'est donc au cœur de la capitale bretonne que le repos prend tout sens, alors même que la ville est réputée pour sa vie nocturne animée : qui ne connaît pas sa célèbre "rue de la Soif", dont le nom officiel est la rue Saint-Michel, réputée pour sa forte concentration de bars sur une très courte distance (soit un bar tous les 7 mètres, au total 13) ? Loin de l'agitation des nuits étudiantes, le voyageur peut aussi découvrir à Rennes un patrimoine apaisant en se rendant sur les quais de la Vilaine, propices à une balade contemplative à pieds ou en kayak ou au Parlement de Bretagne qui impose le silence face à sa majestuosité...