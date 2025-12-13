Les scientifiques ont nommé le jour le plus court

La science dévoile le secret derrière le jour le plus court de l'année.

Chaque année, plus le calendrier touche à sa fin et plus le soleil recule un peu plus bas sur l'horizon. Les jours raccourcissent et c'est la course contre la montre pour bénéficier de quelques heures de lumière... Et l'apothéose arrive à cette date où notre planète penche à l'extrême et la nuit règne en maître. Les scientifiques ont un nom précis pour ce phénomène annuel que l'humanité a observé depuis des millénaires...

C'est le jour le plus court de l'année et ce n'est pas un mythe, mais une réalité astronomique qui a influencé les récoltes, les rites et les calendriers à travers l'histoire. Ce phénomène porte un nom précis : le solstice d'hiver, ce moment où le Soleil atteint son point le plus bas au-dessus de l'horizon, une conséquence directe de l'inclinaison maximale de l'axe de rotation de la Terre. Le jour du solstice d'hiver, l'hémisphère Nord aura à peine plus de 8 heures de lumière pour près de 16 heures de nuit. C'est donc le jour le plus court de l'année. Mais quand tombera-t-il cette année ?

Si cette date tombe généralement les 21 ou 22 décembre, elle peut très rarement se produire les 20 ou 23 décembre, en fonction de la position des années bissextiles. Les quelques jours avant et après le solstice, on ne perçoit presque aucun changement dans la position du Soleil en milieu de journée, un phénomène que les scientifiques appellent la "stagnation". En cette fin d'année 2025, pas de grande révolution, le solstice d'hiver se produira précisément le dimanche 21 décembre 2025 à 16h03 (heure de Paris) selon l'IMCCE.

Le solstice d'hiver ne fait pas que marquer le jour le plus court, il représente aussi le début officiel de l'hiver astronomique. Dans notre hémisphère, cette saison s'étendra jusqu'à l'équinoxe de printemps, à la date du 20 mars 2026, soit durant 3 mois. Une fois le solstice passé, le compte à rebours s'inverse jusqu'à l'arrivée du printemps : c'est le début de la remontée des jours. Le gain de lumière est d'abord asymétrique : si le lever du jour continue de se faire tardif jusqu'à la première semaine de janvier, le coucher de soleil commence immédiatement à se retarder. Une fois cette inversion achevée, la lumière revient progressivement et le rythme s'accélère : on gagne jusqu'à 4 minutes de soleil en plus par jour, au grand bonheur des personnes en manque de vitamine D.

Cet événement astronomique crée un contraste frappant : tandis que l'hémisphère Nord plonge dans sa nuit la plus longue, l'hémisphère Sud vit simultanément son solstice d'été, le jour le plus long, car les saisons y sont inversées.

Le solstice d'hiver donne lieu à des fêtes et des rituels importants à travers le monde, car il symbolise le retour de la lumière. Les Scandinaves célèbrent Yule en allumant une grosse bûche qui représente l'allongement des jours à venir. En Iran, la nuit la plus longue est toujours célébrée par le festival de Shab-e Yalda où l'on veille en dégustant des fruits rouges pour accueillir l'aube...

Et des superstitions populaires persistent : celle d'un temps froid et venteux le jour du solstice annonçant un hiver glacial, ou un ciel couvert présageant un printemps précoce ! La seule certitude est que, dès cet instant précis, chaque jour nous rapprochera un peu plus de l'été et on a hâte !