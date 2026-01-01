Le calendrier 2026 des vacances scolaires réserve des surprises, ces dates sont à cocher

Un mois de l'année 2026 en particulier sera le moment clé pour bloquer vos congés dès maintenant.

L'organisation des congés est, chaque année, un véritable casse-tête pour les familles françaises. Entre le découpage des zones A, B ou C et le positionnement des jours fériés, certaines périodes s'avèrent bien plus rentables que d'autres et il faut les saisir ! En 2026, la configuration du calendrier est exceptionnelle : avec 9 jours fériés sur 11 tombant en semaine, les opportunités de ponts se multiplient ! On vous révèle comment optimiser vos vacances et quelles zones tireront leur épingle du jeu.

L'année 2026 aura démarré fort avec le Jour de l'An qui tombe le jeudi. Il aura suffit de poser le vendredi 2 janvier pour s'offrir un premier week-end de 4 jours avant la rentrée scolaire le lundi 5 janvier. Concernant les vacances d'hiver, la zone A ouvrira le bal dès le 7 février, suivie de la zone B le 14 février, pour finir par la zone C le 21 février. Les amateurs de ski de la région parisienne devront faire face à un enneigement plus incertain avec des dates plus tardives qui s'étendent ainsi jusqu'au 9 mars...

Calendrier 2026 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

C'est au printemps que le calendrier 2026 devient une véritable aubaine, avec un mois de mai qui sera le moment clé pour poser les congés, et ce pour toutes les zones. Avec le 1er et le 8 mai tombant des vendredis, et l'Ascension le jeudi 14 mai, les possibilités de congés sont démultipliées. En posant seulement 8 jours de congés du lundi 4 au jeudi 7 puis les lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et vendredi 15 mai, il sera possible de bénéficier de 17 jours de repos consécutifs du 1er au 17 mai. Enfin, le lundi de Pentecôte qui tombera le 25 mai permettra un dernier week-end prolongé pour ceux qui ne travaillent pas la journée de solidarité.

Les vacances d'été démarreront pour tous le samedi 4 juillet. Le 14 juillet tombant un mardi, un week-end de 4 jours sera possible en posant le lundi 13 juillet. En revanche, le 15 août, jour de l'Assomption férié, sera le point noir de l'été puisqu'il tombe un samedi. Même chose à l'automne avec le jour férié de la Toussaint qui tombe le dimanche 1er novembre. Heureusement le mercredi 11 novembre, les familles pourront s'offrir une pause de 9 jours en plein cœur du trimestre le plus long en posant seulement 4 jours les 9, 10, 12 et 13 novembre.

L'année se terminera comme elle a commencé : Noël 2026 et le Jour de l'An 2027 tombant tous deux un vendredi, pour les parents dont les enfants seront en vacances scolaires, poser les 4 jours restants entre les deux fêtes (les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 décembre) permettra d'obtenir 10 jours de vacances d'affilée !