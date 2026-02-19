Du jamais vu : comment cette ville du Sud est devenue l'une des plus pluvieuses de France en seulement un an

Oubliez la Bretagne ! Cette ville du Sud vient d'intégrer le Top 10 des villes les plus pluvieuses de France.

Quand on évoque les villes les plus arrosées de France, on pense immédiatement à la Bretagne, aux sommets basques ou encore, à la grisaille normande... Pourtant, notre dernier classement des villes les plus pluvieuses de France vient de briser tous les scénarios : une cité emblématique du grand Sud, réputée pour sa chaleur écrasante et son ciel azur, vient de réaliser une percée spectaculaire dans le TOP 10 national, s'invitant à la table de Brest et de sa pluie légendaire.

Habituellement classée parmi les bons élèves de la météo française pour son ensoleillement record, la commune semblait protégée par son climat méditerranéen. En 2024, les chiffres confirmaient encore cette tendance : elle occupait une très discrète 112e place dans notre palmarès des précipitations nationales des villes de plus de 75 000 habitants. Mais en seulement 12 mois, les compteurs ont explosé.

Le verdict de notre étude exclusive Linternaute.com, basée sur les relevés de Météo France, est sans appel : Avignon a opéré une remontée historique et inquiétante. En une seule année, la cité vauclusienne a bondi du rang 112 au rang 7 des villes les plus pluvieuses de France. Avec un cumul impressionnant de 946 millimètres de précipitations en 2025 contre 634 millimètres en 2024, elle pulvérise la moyenne nationale des villes françaises (772 mm en 2025).

Le Rhône à un niveau très élevé sous le pont d'Avignon. © SIPA (publiée le 19/02/2026)

Ce bond de géant place désormais la cité des Papes juste derrière des places fortes de l'humidité comme Besançon (5e rang) ou Annecy (4e rang). À titre de comparaison, Paris est la grande absente de ce Top 20 : reléguée à la 90e place, la capitale n'a enregistré que 582 millimètres de pluie, soit presque deux fois moins que la cité des Papes.

Cette augmentation des pluies est liée à un phénomène concret : le réchauffement de la Méditerranée. En 2025, la température élevée de l'eau a provoqué une évaporation plus forte, créant des remontées d'air chaud instables. Ce processus a rendu les épisodes météo beaucoup plus violents. Résultat : des orages qui restent bloqués au-dessus des mêmes zones et déversent des quantités d'eau massives en peu de temps. Selon Radio France, Avignon a ainsi reçu 133 millimètres en quelques heures le 21 septembre dernier, un record mensuel qui prouve que les anciennes moyennes météo ne correspondent plus à la réalité.

Avec cette 7e place nationale, Avignon souffre d'un réseau pluvial qui n'est plus à la hauteur. Interrogé par Radio France, l'adjoint à la mairie Fabrice Tocabens explique que les canalisations ne permettent plus d'évacuer de tels volumes, notamment dans les quartiers sud et à la Reine-Jeanne.

Le résultat est clair : alors que les villes du Nord voient leur situation se stabiliser ou baisser (Le Havre est par exemple passée de 766 mm en 2024 à 679 mm en 2025 et Brest, en tête du classement, de 1437 mm à 1254 mm), le Sud-Est doit désormais investir massivement pour éviter les inondations. La cité des Papes n'a plus besoin de son célèbre pont pour être entourée d'eau...