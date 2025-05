L'épée du roi Arthur d'une valeur de 250 000 euros : ce célèbre parc d'attractions vous met au défi de la trouver

Une chasse à l'épée du roi Arthur est bientôt lancée par ce parc d'attractions français. A la clé, une épée unique recouverte d'or et sertie d'une pierre précieuse d'une valeur de 250 000 euros est à gagner.

Après l'achèvement de la quête de la fameuse chouette d'or qui aura duré 31 ans, voilà qu'un célèbre parc d'attractions lance une quête à l'épée qui ravira les passionnés de chasse au trésor. Et le gain est colossal : il s'agit de mettre la main sur l'épée dorée "Exkalibur", d'une valeur estimée à 250 000 euros, et qui renferme une spinelle rouge de 6,3 carats...

Pour prendre part à cette quête, les participants doivent se procurer un exemplaire du jeu "Exkalibur" disponible sur le site internet du Puy du Fou. La résolution des 12 énigmes calligraphiées et des 12 enluminures les mèneront jusqu'à l'emplacement de la fameuse épée du Roi Arthur, qui n'est donc pas un simple artefact que l'on pourrait voir dans un spectacle du Puy du Fou, mais un véritable trésor d'orfèvrerie unique, forgé à la main en France par deux fabricants d'épée selon les techniques médiévales, serti d'une pierre précieuse et recouvert d'or.

L'emplacement de la précieuse épée enfouie sous terre dans un coffre se situerait "quelque part dans le royaume de France ou peut-être même dans un royaume qui fut autrefois lié à la France par le lignage" explique le Puy du Fou, soit "sur le territoire de l'un des six pays suivants : Portugal, Espagne, Andorre, France, Royaume-Uni, Irlande", peut-on lire précisément à la page du règlement du jeu. Un autre indice : l'épée "ne se situe pas sur un terrain privé" !

Muni d'une carte au trésor grand format de l'Europe médiévale, celui qui aura correctement résolu en premier les 12 énigmes du jeu conçus par Étienne Picand, le cofondateur d'Unsolved Hunts, une entreprise spécialisée dans la création de chasses au trésor immersives et de jeux d'énigmes intellectuellement stimulants, saura se rendre à l'emplacement précis où a été enterré le coffre.

Cette chasse à l'épée "Exkalibur" est lancée en parallèle de la création du nouveau spectacle du Puy du Fou de la saison 2025, "L'Épée du Roi Arthur", dont l'histoire tourne autour de la légende d'Excalibur et des chevaliers de la Table Ronde. Le gagnant se verra remettre l'épée lors d'une cérémonie de clôture du jeu au Puy du Fou.

La chasse au trésor Exkalibur sera lancée le 22 mai, et sa durée est estimée de 2 à... 5 ans ! "Après cinq ans, soit le 1er juin 2030, si personne ne remplit les conditions pour être déclarée gagnante", le parc décidera "soit de poursuivre le jeu, soit de cesser le jeu et, le cas échéant, d'attribuer le gain au profit de toute entité caritative ou humanitaire, ou au profit de l'organisation d'un nouvel événement".

Pour vous inscrire à cette chasse au trésor que le Puy du Fou qualifie de "plus épique au monde", il faut se rendre sur le site internet du parc. Vous aurez alors le choix entre 6 coffrets allant de 39 à 129 euros (évidemment, plus le coffret est gros et onéreux, et plus les avantages sont nombreux sur vos concurrents). A vos parchemins et bonne chance à tous !