Ce n'est pas seulement de la viande - ce que contiennent réellement vos nuggets de poulet

Les snacks au poulet proposés par les grandes chaînes de restauration rapide ne sont pas uniquement constitués de viande.

Les burgers au poulet et les nuggets peuvent contenir des ingrédients surprenants tels que du bœuf, de la farine ou des algues. C'est la conclusion d'un article publié cette semaine sur le site "The Daily Meal". Ce média très sérieux, spécialiste de la nourriture a analysé le contenu des produits des grandes chaînes de restauration rapide aux Etats-Unis, à l'exception de Kentucky Fried Chicken (KFC).

Chez McDonald's, "les nuggets contiennent du poulet blanc désossé, différentes variétés de farine, des arômes, des épices, de la levure, du dextrose et du jus de citron déshydraté." Quant au sandwich au poulet de chez Wendy's (qui n'est pas encore présent en France mais qui prépare son ouverture), il est constitué à 56% de volaille - "les 44% restants sont un mélange d'eau, de farine de blé, d'amidon, d'acides, d'épices et de poudres aromatiques", assure The Daily Meal. Il contient également de l'huile de soja entièrement raffinée, un agent levant et des ingrédients plus insolites comme de la poudre de poulet séchée et l'arôme de fumée.

Chez Subway, "un poulet rôti au four contient également des arômes, de l'amidon de pomme de terre et des carraghénanes". Cet épaississant, fabriqué à partir d'algues rouges, n'est pas nocif pour la santé mais n'a pas non plus de valeur nutritive.

Les nuggets de Burger King contiennent, en plus de la viande, toute une série d'autres arômes. "Parmi eux, on retrouve l'extrait de levure autolysée, une substance dérivée de la levure, et d'autres exhausteurs de goût, dont le guanylate disodique, un type de sel parfois utilisé en association avec le glutamate monosodique et également connu sous le nom de E627." Ils ne conviennent pas aux personnes intolérantes aux œufs, au lait, au blé, au gluten ou au céleri. Certains additifs peuvent prolonger la durée de conservation.

La chaîne de burger la plus "étonnante " est Carl's Jr. La plupart des fast-foods optent pour la forme classique de nugget pour leurs petites offres de poulet. Mais Carl's Jr. fait les choses un peu différemment. Les étoiles de poulet de Carl's Jr. ont une forme à part. Mais ce n'est pas seulement la forme qui étonne. Ses étoiles de poulet contiennent une liste d'ingrédients franchement déroutante. Cela inclut de la protéine de soja, l'étrange "saveur type poulet" (qui contient de la protéine de maïs), et peut-être le plus surprenant, un arôme de boeuf. Cet arôme de boeuf, que vous n'attendez probablement pas dans un choix de poulet, contient trois types différents de protéines (de soja hydrolysée, de blé et de protéine de maïs) et de la graisse de boeuf.

Le prix du poulet chez KFC est devenu un argument de vente. Fin mars, la chaîne de restauration rapide a annoncé aux États-Unis que des nuggets premium faits à 100% de poitrine de poulet avaient été ajoutés à son menu permanent.