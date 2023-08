Avis aux gourmands, ces deux plages sont celles où la glace est la moins chère en France

Une étude révèle les plages les plus abordables de France où se délecter d'une bonne glace. Arrivant ex æquo en tête de classement, ces deux plages sont situées dans deux régions totalement opposées l'une de l'autre.

La plateforme européenne de réservation de voyages Omio a analysé les prix des glaces, de l'eau en bouteille, de la bière, les données météorologiques ainsi que les évaluations du public pour 75 des plages parmi les plus populaires d'Europe. Le classement, qui comprend dix plages en France, ne place pas l'Hexagone parmi les plages les moins chères d'Europe mais a permis de distinguer celles où le prix de la glace, un produit de première nécessité sur les plages en été, est le plus économique.

En tête de liste, une plage en Bretagne et l'autre en Corse

La Grande Plage du Sillon, plus grande plage de sable de la commune de Saint-Malo en Bretagne, ainsi que la plage de Palombaggia de la commune de Porto-Vecchio en Corse-du-Sud, ont été élues meilleures plages pour le prix des glaces selon le classement d'Omio, pour 2,50 € le prix de la boule de glace à l'unité. La Grande Plage du Sillon à Saint Malo reste, au global, la plage la moins chère du classement français si on analyse en plus le prix de la bière (1,88 €) et du casse-croûte (13,50 €). Les visiteurs de la Plage de Palombaggia en Corse doivent en revanche dépenser en moyenne 25 € pour apaiser leur faim à midi et 2 € pour la bière.

ex æquo Grande Plage du Sillon à Saint Malo et Plage de Palombaggia en Corse : 2,50 € la glace Plage de Narbonne : 2,80 € Plage Miramar à Biarritz : 3,00 € Plage des Gollandières sur l'Île de Ré : 3,10 € Plage de Pampelonne à Saint Tropez : 3,50 € Promenade des Anglais à Nice : 3,50 € Plage du Prado à Marseille : 3,60 € Plage de la Croisette à Cannes : 3,80 € Plages du Mourillon à Toulon : 4,70 €

Si la moyenne européenne pour une boule de glace est de 2,28 €, les prix des glaces sur les plages françaises sont donc plus chères, partant de 2,50 € à la Grande Plage du Sillon et à la Plage de Palombaggia en Corse et atteignant les 4,70 € aux Plages du Mourillon à Toulon, qui détiennent la palme de la glace la plus chère d'Europe, toujours selon le classement des experts en voyages.

Les plages françaises arrivent seulement au 51e rang du classement international

La Grande Plage du Sillon à Saint-Malo a beau se classer au premier rang des plages françaises, elle se retrouve seulement au 51e rang du classement international des 75 plages les plus belles et les plus abordables d'Europe, selon Omio. Les plages françaises sont généralement moins abordables que leurs voisines espagnoles ou italiennes en termes de collations au bord de la plage.

Et dans le monde, la palme de la glace bon marché revient à...

La Turquie ! En effet, dans le classement européen d'Omio, le trio de tête des plages où se trouve la glace la moins chère se trouve toutes en Turquie. En première position arrive la plage de Cléopâtre à Alanya sur la Riviera turque, avec environ 0,12 € le prix de la glace, suivie de la plage d'Amasra sur la côte de la mer Noire, avec environ 0,28 € le prix de la glace, puis de la plage de Yahsi à Bodrum avec environ 0,49 € le prix de la glace.

On trouve des glaces à un euro ou moins sur 6 autres plages des 75 étudiées : Side Halk Beach à Side (Turquie), Plaża Jastarnia à Hel (Pologne), Golden Sands à Varna (Bulgarie), Plage d'Agadir à Agadir (Maroc), Playa de Ses Illetes à Formentera (Espagne) et Durrës Beach à Tirana (Albanie).