La recette de croque-raclette : fondante et économique, elle plaît à toute la famille

Revisitez le croque-monsieur avec cette version délicieusement régressive !

C'est l'hiver, il fait froid et la saison des raclettes bat son plein pour réchauffer nos cœurs et nos papilles. Seulement, après quelques "sessions raclette", il vous reste des tranches de fromage et de charcuterie. Or vous êtes lasse de ressortir la machine, de racheter les pommes de terre et vous vous dites qu'il serait peut-être bien de varier un peu les plaisirs... On vous présente l'alternative 100% réconfortante, rapide et économique d'une recette à réaliser avec le sacro-saint fromage à raclette.

Rien de plus simple que la préparation du croque-raclette qui est une version revisitée du traditionnel croque-monsieur. Elle ne vous demandera pas plus de 10 minutes. Du pain de campagne, du fromage à raclette, du beurre, du jambon et des cornichons et le tour est joué ! Sur TikTok, la recette enregistre des millions de vues. On vous explique comment faire étape par étape :

Couper deux grosses tranches de pain de campagne et enduire de beurre sur les faces extérieures.

Sur chaque face intérieure, déposer un peu de poivre moulu puis de grosses tranches de fromage à raclette dessus.

Ajouter quelques chiffonnades de jambon cuit, puis des cornichons coupés en deux.

Refermer les deux tranches comme un sandwich.

Déposer le croque-raclette dans une poêle préalablement beurrée.

Faire dorer délicatement à la poêle chaque face puis sortez le croque-raclette de la poêle.

Rajouter immédiatement une tranche de raclette au-dessus de chaque face, qui va se mettre à fondre sur le dessus du croque, pour une régression maximale. Ce geste est essentiel dès maintenant, les hortensias fleurissent plus vite après l'avoir fait Cette petite bête est déjà de retour. Voici ce qu'il faut faire pour éviter l'invasion



Le croque-raclette est idéal pour une pause snacking hivernal, à dévorer à pleines dents, bien chaud et dégoulinant. On l'accompagnera d'une salade de mâche ou de coleslaw, histoire d'apporter un peu de fraîcheur à cette gourmandise calorique. Si on a adoré le concept, on peut adapter également la recette avec du saumon fumé, du blanc de poulet, du blanc de dinde, de la mozzarella, de la feta, du fromage de chèvre, du reblochon, du Saint-Nectaire, ou ajouter quelques rondelles d'oignon ou des légumes d'été !