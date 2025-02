Avec seulement 3 ingrédients, cette recette de pâtes ultra onctueuse fait fureur en Italie

Méconnue en France, cette recette de pâtes est un incontournable pour les mammas italiennes.

La cuisine italienne est bien connue pour ses recettes de pâtes plus alléchantes les unes des autres, souvent préparées avec peu d'ingrédients mais mises en valeur avec qualité. Parmi les recettes les plus emblématiques, on connaît tous les fameux spaghetti alla carbonara ou les lasagnes à la bolognaise. Mais avez-vous déjà entendu parler de ce plat de pâtes vedette des tables italiennes, particulièrement apprécié pour sa simplicité et son goût intense ?

C'est une recette de spaghetti qui nous vient tout droit de Rome, la capitale, et qui a la particularité de ne contenir que trois ingrédients. Si sa préparation est relativement simple et ne nécessite que quelques minutes, quelques astuces techniques sont néanmoins à connaître pour une réussite parfaite.

C'est parti pour la recette de la pasta "Cacio e Pepe". Pour 4 personnes, on utilisera 320 grammes de spaghetti, 200 grammes de pecorino romano DOP (un fromage de brebis à pâte dure, qui, avec sa salinité, apporte le piquant nécessaire au plat) et évidemment, comme son nom l'indique ("Cacio e Pepe" signifie "Fromage et Poivre") : 8 grammes de poivre noir en grains entiers. Il est très important de ne pas utiliser du poivre moulu à l'avance !

Portez à ébullition une grande quantité d'eau. Pendant ce temps, râpez trois quarts du pecorino très finement dans un bol et écrasez les grains de poivre avec un pilon de préférence ou à l'aide d'un moulin. Lorsque l'eau bout, ajoutez un peu de gros sel puis plongez les spaghetti.

Pour libérer tous les arômes du poivre, grillez les grains dans une poêle antiadhésive, à feu doux, en mélangeant de temps en temps à l'aide du manche. Il faut qu'ils soient torréfiés mais pas brûlés. Pendant ce temps, bien mélanger les spaghetti dans l'eau de cuisson. Récupérez deux louches d'eau de cuisson des pâtes que l'on ajoute au poivre. Laissez toujours cuire la poêle à feu doux en mélangeant, pendant que les pâtes poursuivent leur cuisson.

4 minutes avant le temps indiqué sur l'emballage, sortez tous les spaghetti de la casserole pour les transférer dans la poêle, en prenant soin de bien conserver l'eau de cuisson dans la casserole. Terminez la cuisson des spaghetti à la manière d'un risotto : c'est-à-dire dans la poêle avec le poivre, en ajoutant une louche d'eau de cuisson et en remuant continuellement avec des pinces à pâtes. A une minute avant la fin de la cuisson des pâtes, on intègre le pecorino petit à petit à la poêle, en remuant avec les pinces qui permettent que le pecorino s'amalgame bien. Lorsque le fond de la poêle est presque sec, on ajoute encore une petite louche d'eau de cuisson, on continue à mélanger et à intégrer la fin du bol de pecorino.

Servir les spaghetti Cacio e Pepe en râpant le reste de Pecorino sur le dessus. C'est prêt ! Vous l'aurez compris, cette recette de pâtes italienne est ultra crémeuse grâce à l'eau de cuisson des pâtes. Le "Cacio e Pepe" est un plat qui se mange seul et immédiatement. Bon appétit !