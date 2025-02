Cet ingrédient du placard sublime le goût de votre gâteau au chocolat, et ce n'est pas celui que l'on croit

Mieux que le sel, cet ingrédient du placard renforce le goût du chocolat dans vos gâteaux.

Le gâteau au chocolat est un incontournable des tables françaises. Pour une expérience des plus réussies, il faut bien sûr disposer de bonnes matières premières (un chocolat de qualité, un beurre doux, des œufs frais, un bon choix de farine) mais un petit twist sera également nécessaire. Apprêtez-vous à goûter à un gâteau au chocolat irrésistible.

Si le sel est bien connu pour être un excellent exhausteur de goût, surtout chez les Bretons, cet ingrédient plébiscité par les pâtissiers réhausse de manière encore plus intense le goût de votre gâteau au chocolat. A la place de la fameuse pincée de sel, cet ingrédient secret que l'on trouve dans tous les placards apportera une note sublime et très légèrement amère qui se mariera à merveille avec le chocolat. Il est important de noter qu'il doit être ajouté avec modération.

Nul besoin d'utiliser des tablettes de chocolat au pourcentage de cacao le plus élevé, sortez plutôt du placard votre café soluble. Et oui, le petit secret des pâtissiers, c'est tout bonnement le café instantané ! Et n'ayez crainte, même si vous n'aime pas un adepte du café, son goût ne sera pas même perceptible. Ce qui compte, c'est l'effet qu'il produira à votre gâteau...

Comment procéder ? La gestuelle est relativement simple ! Une fois que vous avez réalisé votre pâte à gâteau, il ne vous reste plus qu'à incorporer à la préparation une cuillère de café soluble diluée à un peu d'eau tiède, et bien mélanger. Attention toutefois, si votre pâte est déjà bien liquide, seule une cuillère de café instantané suffit. Sans besoin de le diluer dans l'eau, saupoudrez votre café directement. Vous n'aurez plus qu'à enfourner.

Vous l'avez bien compris, avec cette astuce qui ne vous prendra qu'une petite seconde, votre gâteau sera désormais plus intense en chocolat. En effet, le chocolat aime côtoyer des ingrédients qui ont une profondeur de goût de la même intensité. Enfin, vous penserez à ajuster la dose selon la proportion de votre gâteau au chocolat : dans une recette pour 4 personnes, une cuillère à café suffit. En revanche, on mettra 2 cuillères dans un gâteau de 6 à 8 personnes. Bonne dégustation !