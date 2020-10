"Roland Garros 2020: Nadal titré face à Djokovic en 3 sets, le débrief de la finale"

18:30 - Nadal aura été trop fort

C'est une finale qui n'aura pas tenue toutes ses promesses. Même si les promesses sont souvent faite pour ne pas être respectées. La partie aura été à sens unique ce dimanche sur un court Philippe Chatrier qui avait revêtu son toit automnale. Le troisième set avait plus l'allure d'une finale de Grand Chelem mais le réveil de Djokovic n'a sonné que bien trop tard. Balayé lors des deux premières manches 6-0, 6-2, le Serbe a tenté de faire basculer la rencontre alors que les jeux étaient déjà faits. Un petit break, un crie de rage vers le public pour l'appuyer et c'est à peu près tout. "Rafa" est le roi de cette terre et le restera encore une année de plus. Il breake le numéro 1 mondial à 6-5 et termine le match par un ace.

Il tombe les genoux à terre et sert les poings de rage. Un regard qu'il adresse vers son clan conclu son épopée. Il n'a donné aucune miette à ses adversaires. Il est le meilleur ici. Et il le sait. Pour la 13e fois, il brandit la Coupe des Mousquetaires et se fait, un peu plus, un nom parmi les légendes. Il dit n'en avoir que faire même si on peine à le croire: Nadal remporte dans le même temps son 20e tournoi du grand chelem et égalise ainsi Roger Federer. "À l'année prochaine" a-t-il lancé au public. Ses adversaires en tremblent déjà.