"Roland Garros : Iga Swiatek terrasse Sofia Kenin et remporte le tournoi, le résumé de la finale"

ROLAND GARROS 2020. La finale du tableau féminin avait lieu ce samedi 10 octobre 2020 entre Iga Swiatek et Sofia Kenin. Et c'est la jeune polonaise de 19 ans qui a remporté le tournoi en deux sets (6-4, 6-1). Vivez les réactions en direct et le résumé de la rencontre.

Sommaire Roland Garros en direct

Résultats Roland Garros 2020 : l'actu du jour Iga Swiatek a remporté Roland Garros 2020 en battant l'Américaine Sofia Kenin en deux sets (6-4, 6-1). C'est la première fois qu'une Polonaise remporte le tournoi de Roland Garros, le tout semble perdre un seul set. C'est une sacrée performance pour celle qui n'a que 19 ans seulement.

La finale du double messieurs se déroulait également ce samedi, avec Mate Pavic (CRO) - Bruno Soares (BRA) contre Kevin Krawietz (GER) - Andreas Mies (GER). Roland Garros 2020 en direct Recevoir nos alertes live !

16:57 - Sofia Kenin remercie le public Sofia Kenin a souhaité adressé un mot au public et le "remercier de son soutien dans cette période de pandémie". L'Américaine va grimper à la 4e place mondial. Iga Swiatek, elle, gagne 37 places pour rentrer dans le top 20 et se situer à la 17e place. 16:50 - Mary Pierce remet le trophée à Iga Swiatek Iga Swiatek, masquée, a reçu le trophée Suzan Lenglen de la part des mains de Mary Pierce. Une ambiance un peu particulière dans cette période difficile. Dans un Chatrier au 3/4 vide, elle brandit ensuite la coupe dans le ciel parisien. The walk of a champion!@iga_swiatek #RolandGarros pic.twitter.com/a20XH30hfJ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020 16:47 - Swiatek, plus forte de A à Z C'est la première fois qu'une Polonaise remporte Roland Garros. Iga Swiatek n'a fait qu'une bouchée de son adversaire cet après-midi. Jamais l'Américaine n'a semblé pouvoir bousculer son adversaire. Diminuée dans le deuxième set de la cuisse, elle a finalement terminé ce match sans le moindre espoir. Victoire d'Iga Swiatek en 1h24 de jeu 6-4, 6-1. 16:44 - Iga Swiatek : "Tout est venu tellement vite" La Polonaise est apparue toute émue après sa victoire. Après avoir rejoint son entourage dans les gradins du court Philippe Chatrier, Iga Swiatek a été interviewée par Marion Bartoli. "Je ne me rend pas trop compte, dit elle. Tout est venu tellement vite, je ne m’y attendais pas". 16:32 - Swiatek remporte Roland Garros ! C'EST FAIT ! Iga Swiatek n'a que 19 ans mais elle remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Sofia Kenin a tenté de s'en sortir mais, trop diminuée, elle s'incline fort logiquement. Iga Swiatek n'aura perdu aucun set pendant l'ensemble du tournoi. BRAVO ! Score final (6-4, 6-1) 16:29 - Swiatek sert pour le match (5-1) Un jeu blanc sur le service de Kenin, Swiatek n'a même pas à forcer son talent pour bousculer l'Américaine. La Polonaise, elle, sert désormais pour le set. C'est un calvaire pour la numéro 6 mondiale. 5-1 16:26 - Swiatek file vers la victoire (4-1) La différence est marquante. La Polonaise fait bouger son adversaire, ne tergiverse pas pour sortir un amorti parfait. Avec un jeu blanc, elle remporte un 4e jeu d'affilé et file vers le sacre. Difficile d'imaginer Sofia Kenin pouvoir faire quoi que ce soit désormais. Elle sert désormais pour tenter d'éviter l'inévitable. 16:23 - Swiatek breake à 3-1 C'est dehors ! Nouvelle erreur de Sofia Kenin. Swiatek, toujours aussi puissante, se détache au score. Blessée, l'Américaine a-t-elle encore les ressources pour revenir ? Réponse maintenant. 3-1, service Swiatek. 16:21 - Kenin de retour sur le central Sofia Kenin souffre de la jambe gauche et s'est de nouveau fait strapper. Un strap un peu plus important que le précédent. Le jeu va reprendre. 16:15 - Kenin fait appel au kiné Sofia Kenin semble quelque peu en difficulté sur ce jeu. L'Américain lâche un dernier coup droit dans le filet. Elle fait ensuite appel au kiné puis est emmenée dans les vestiaires pour se faire masser. 2-1 pour Swiatek au tableau d'affichage. 16:09 - Debreak dans la foulée (1-1) Swiatek a remporté sa deuxième balle de debreak sur un magnifique revers long de ligne. Pourtant dépassée sur ce point, elle a lâché les chevaux sur ce très beau coup. Kenin ne profite pas de son break, de nouveau prise sur son service. Ça fait 1-1. 16:06 - Kenin breake d'entrée La tête de série numéro 4 débute bien ce 2e set, peut-être revancharde après la perte de la première manche. Elle breake d'entrée son adversaire sur sa seule balle de jeu. 1-0, service à suivre pour Sofia Kenin. 16:03 - Kenin, une habituée des victoires en 3 sets L'Américaine est habituée aux victoires en 3 sets. C'est déjà arrivé deux fois depuis le début du tournoi. Contre Fiona Ferro, elle avait perdu le premier set avant de renverser les débats et finalement l'emporter. Par contre, en face, Iga Swiatek continue d'impressionner et n'a toujours pas perdu de set depuis le début de ce Roland Garros. Pronostic ? 15:56 - Premier set pour Swiatek ! (6-4) Eh bé ! Alors qu'elle semblait prendre un avantage psychologique sur son adversaire, Sofia Kenin craque sur son service. Swiatek a transformé la première des deux balles de set qu'elle a eu. Mal inspirée au filet, Kenin se fait lober et dépasser. Premier set pour la Polonaise. (6-4) 15:53 - Kenin ne rompt pas et debreake (5-4) Sofia Kenin n'est pas du genre à baisser les bras. Beaucoup plus offensive, elle efface la balle de set et fusille ensuite son adversaire avec un coup droit et un revers. C'est précis et puissant. 5-4. 15:50 - Balle de set pour Swiatek ! Nouvelle erreur en revers pour Sofia Kenin. La Polonaise obtient la première balle de set de cette finale. 40-30 ! C'est tendu ! 15:48 - Swiatek sert pour le set Elle finit par craquer. Sur une troisième balle de break, Sofia Kenin envoie une balle dans le filet et se fait distancer au pire des moments. Iga Swiatek sert désormais pour le set. 5-3. 15:45 - Quel point ! Le coup de fusil ! Sur une balle de break, Sofia Kenin envoie ogive sur ogive. La défense de Swiatek est parfaite mais l'Américaine finit l'échange avec un superbe coup droit qui prend la Polonaise en contre-pied. C'est la première fois que la joueuse américaine gagne un point de plus de 9 échanges. 15:38 - Swiatek moins seule au monde Iga Swiatek s'en sort sur son jeu de service ! Ça n'a pas été simple mais la Polonaise a été bien inspirée. Un amorti dans le replacement de Kenin suivi d'une erreur de l'Américaine. La 54e joueuse mondiale reprend les devants.Près de 7 minutes, ce fut le jeu le plus long depuis le début du match. 4-3, service Kenin. 15:31 - La rencontre s'équilibre, les points sont plus longs On s'installe enfin dans la finale. Les points sont plus longs, il y a moins d'erreurs de la part des deux joueuses. Pas encore de rallye pour le moment mais des beaux coups sortent de la raquette des deux joueuses comme ce dernier amorti de Swiatek qui laisse Kenin de marbre. 3-3, 40-40 15:28 - L'Américaine enchaîne et recolle Il lui a fallu 3 jeux pour sortir la tête de l'eau. Sofia Kenin est enfin dans sa finale. La 6e joueuse mondiale remporte sa mise en jeu remet les compteurs à égalité. Nouvelle erreur de la Polonaise qui exprime son mécontentement. 3-3 15:24 - Debreak Sofia Kenin ! Sofia Kenin se lâche un peu plus à l'image de ce revers sur seconde balle. Une fusée qui laisse sur place Swiatek. Derrière, l'Américaine profite de deux erreurs de la Polonaise pour debreaker son adversaire. Le match est enfin lancé ? Ça semble être le cas. 3-2. 15:21 - Sofia Kenin lance enfin son match Voilà ! L'américaine ouvre son compteur. Elle remporte son service 40-30. La Polonaise est un peu moins précise sur ce jeu, ce qui profite à Sofia Kenin. 3-1. 15:17 - Swiatek ne traîne pas.. (3-0) On n'est pas passé loin d'un nouveau jeu blanc. Iga Swiatek s'offre le 3e set de ce match. À noter que Sofa Kenin joue avec un strap au niveau de l'adducteur gauche. Ça fait 3-0. 15:13 - Break Swiatek Bon... Le rouleau compresseur polonais s'est déjà mis en marche. Premier break de la rencontre pour Iga Swiatek qui ne sourcille pas. Ça fait 2-0. Sofia Kenin ne voit pas le jour. LIRE PLUS

Roland Garros 2020 : les infos

Découvrez les résultats des matchs à Roland Garros, dans le tableau féminin :

Samedi

Iga Swiatek - Sofia Kenin (6-4, 6-1)

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et c'est encore le cas pour cette édition 2020. Eurosport diffuse les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposent la retransmission à partir de 14h55. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming sur Internet (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport).