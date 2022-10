Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : Djokovic, Nadal... Le tableau se précise, les dates

ROLEX PARIS MASTERS. À partir de samedi, les grands noms du tennis mondial seront sur le court de l'Accor Hotel Arena pour le Masters 1000 de Paris Bercy.

Dès le 29 octobre, Paris vivra au rythme du Masters 1000 de Paris Bercy, dernier grand tournoi avant le Masters de fin d'année prévu à Turin. Un temps incertain, Novak Djokovic a finalement annoncé sa participation au tournoi de tennis parisien. Je vais à Paris. Je prépare les deux derniers tournois de l'année, le Masters de Paris et le Masters de Turin (13-20 novembre). Je me sens bien. Ces deux dernières compétitions, à Astana et à Tel-Aviv, et les titres remportés ont élevé mon niveau de confiance ainsi que ma motivation" a-t-il déclaré lundi 24 octobre dans le média serbe Sportal.

Autre grand nom qui sera présent à Paris, Rafael Nadal. L'Espagnol, absent des courts de tennis depuis l'US Open si on met volontairement de côté la parenthèse Laver Cup à côté de Roger Federer, fera son retour officiel à la compétition à l'occasion du Masters 1000 afin de préparer au mieux le Masters de Turin. " Paris est un Masters1000, c'est donc un évènement important, Rafa y sera et l'on sait que ce sera aussi une bonne préparation pour Turin car les deux tournois se jouent au final dans des conditions assez similaires " a expliqué son entraîneur Carlos Moya.

L'édition 2023 du Rolex Paris Masters se déroulera à partir du 29 octobre et se terminera le 6 novembre 2022, jour de la finale, à l'Accord Arena.

Voici le détail et le calendrier complet du Masters 1000 de Paris - Bercy :

Samedi 29 octobre à partir de 10h : Qualifications (Courts 1 et 2)

: Qualifications (Courts 1 et 2) Lundi 31 octobre à partir de 11h : 1er Tour (Courts Central, 1 et 2)

: 1er Tour (Courts Central, 1 et 2) Mardi 1er novembre à partir de 11h : 1er Tour / 2e Tour (Courts Central, 1 et 2)

: 1er Tour / 2e Tour (Courts Central, 1 et 2) Mercredi 2 novembre à partir de 11h : 2e Tour (Courts Central, 1 et 2)

: 2e Tour (Courts Central, 1 et 2) Jeudi 3 novembre à partir de 11h : 1/8 finales (Courts Central, 1 et 2)

: 1/8 de finales (Courts Central, 1 et 2) Vendredi 4 novembre à partir de 14h : 1/4 de finales (Courts Central et 1)

: 1/4 de finales (Courts Central et 1) Samedi 5 novembre à partir de 11h30 : 1/2 finales (Court Central)

L'accès au tournoi et la vente des billets est disponible. Pour pouvoir obtenir des billets et assister au tournoi de Paris-Bercy, ça se passe sur le site officiel.