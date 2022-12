"DIRECT. Coupe du monde 2022 : Neymar et le Brésil visent la demi-finale ! Programme et résultats"

COUPE DU MONDE. Les quarts de finale du Mondial démarrent ce vendredi 9 décembre avec un affrontement entre la Croatie et le Brésil de Neymar où les Brésiliens visent le dernier carré. Le choc Pays-Bas - Argentine clôturera la journée. Tout ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée.

15:50 - 4000 supporters français ? Selon la FIFA, environ 4000 supporters français seront présents au stade Al-Bayt d'Al Khor pour donner de la voix et encourager les Bleus face aux Anglais ce samedi (20h00) en quarts de finale de la Coupe du monde.

15:35 - Sosa de retour, Pasalic dans le onze croate Malade lors du dernier match face au Japon, Borna Sosa fait son retour dans le onze de la Croatie qui va affronter le Brésil ce vendredi (16h00) en huitièmes de finale du Mondial. À noter la titularisation de Mario Pasalic comme milieu droit. Voici la composition de Zlatko Dalic : Livakovic (G) - Juranovic - Lovren - Gvardiol - Sosa - Modric - Brozovic - Kovacic - Pasalic - Kramaric - Perisic.

15:20 - Deschamps donne une consigne précise à deux joueurs ! Sous la menace d'une suspension pour une éventuelle demi-finale en cas de qualification, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni ont reçu une consigne très précise de Didier Deschamps ce vendredi : se lâcher. En conférence de presse, le sélectionneur a demandé à ses deux joueurs de ne pas penser à une possible suspension : "Ils le savent, leur dire de faire attention pour qu’ils jouent le frein à main ? Ce n’est pas le but. Ça fait partie de la compétition, l’important, c'est qu’ils puissent se lâcher sur ce match, pour permettre à l’équipe d’atteindre son objectif. Maintenant, entre le dire et le faire, ce n’est pas toujours évident."

15:05 - Neymar titulaire, la compo brésilienne Revenu d'une blessure à la cheville droite en huitièmes de finale contre la Corée du Sud, Neymar est également titulaire ce vendredi (16h00) en quarts où le Brésil va affronter les vice-champions du monde en titre, la Croatie. Tite aligne le même onze que lors du dernier match : Alisson (G) - Militao - Marquinhos - T.Silva - Danilo - Paqueta - Casemiro - Raphinha - Neymar - Vinicius Jr - Richarlison.

14:55 - Regragui : "Je serai content si Ronaldo ne joue pas" Opposé au Portugal en quarts de finale du Mondial avec la sélection marocaine ce samedi (16h00), Walid Regragui s'attend à une rencontre difficile comme il l'a déclaré en conférence de presse ce vendredi où il espère que Cristiano Ronaldo sera sur le banc : "Nous allons jouer contre l’une des meilleures équipes du monde. Je ne sais pas si Ronaldo jouera, j’espère que non. C’est l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, donc je serai content s’il ne joue pas."

14:30 - Sterling de retour à l'entraînement À la veille du quart de finale de la Coupe du monde Angleterre - France, Raheem Sterling était de retour à l'entraînement ce vendredi. Pour rappel, l'attaquant anglais avait dû faire un aller-retour en Angleterre suite à un violent cambriolage à son domicile. Sa présence face aux Bleus ce samedi (20h00) est néanmoins incertaine.

14:05 - Ferdinand : "Mbappé est ma seule inquiétude" Ancien défenseur des Three Lions, Rio Ferdinand n'a pas caché sa crainte la veille du choc Angleterre-France en quarts de finale de la Coupe du monde concernant le niveau de Kylian Mbappé : "e regarde l’équipe de France et je me dis: Mbappé est ma seule inquiétude. Je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais la façon dont l’équipe d’Angleterre est bâtie, si on peut contenir Mbappé, tout le reste est géré."

13:40 - L'omniprésence du manager personnel de Ronaldo dérangerait La presse portugaise continue ses révélations. Après ce jeudi où Record a déclaré que Cristiano Ronaldo avait envisagé de quitter le groupe en raison de sa non titularisation face à la Suisse, le même journal dévoile ce vendredi que le quintuple Ballon d'Or a emmené avec lui au Mondial son manager personnel Ricardo Refuge : une situation qui poserait problème au sein du groupe alors qu'aucun autre joueur n'a été autorisé à emmener des invités avec eux au camp de base portugais.

13:15 - Santos l'assure, Cristiano n'a pas voulu partir En conférence de presse ce vendredi, Fernando Santos est revenu sur la polémique qui agite le Portugal en ce moment : Cristiano Ronaldo aurait voulu quitter le groupe en raison de sa non titularisation contre la Suisse mardi dernier selon des révélations de la presse. Le sélectionneur portugais l'assure, CR7 n'a pas voulu partir : "Oui nous avons eu une conversation, il aurait été contre-productif de ne pas avoir cette conversation. J’ai des conversations avec mes joueurs. Il était capital que nous parlions, il est le capitaine, pour ce qu’il représente, pour la sélection, je devais lui parler. Quand nous avons eu cette conversation c’était le jour du match (contre la Suisse) à midi, c’était notre première conversation, je lui ai expliqué pourquoi il ne jouerait pas, les raisons de sa non-titularisation pour qu’il ne soit pas surpris. Je lui ai dit que je devais le garder pour la deuxième mi-temps. Il n’était pas heureux évidemment, c’était inédit pour lui. Il m’a demandé si j’étais sûr que ce soit une bonne idée. Je lui ai expliqué ma vision, il l’a accepté. Une discussion franche et normale. Il n’a jamais menacé de partir. Maintenant il faudrait arrêter les polémiques. Le jour du match il s’est échauffé, avec ses collègues il a célébré les buts, il a applaudi, il a invité ses coéquipiers à remercier ses supporters. Il faut le laisser tranquille maintenant."

12:50 - Lloris : "Le plus important, ça reste le terrain" Ciblé par la presse anglaise comme le point faible des Bleus, Hugo Lloris a préféré ne pas répondre aux polémique en conférence de presse ce vendredi sur son niveau de jeu : "Le plus important, ça reste le terrain et on fait abstraction de tout ça. Je n’ai pas besoin d’une motivation qui vient de l’extérieur pour un quart de finale de Coupe du monde. Ils ont leur opinion et il faudra répondre sur le terrain."

12:25 - Les éloges de Lloris pour Kane En conférence de presse ce vendredi, Hugo Lloris est revenu sur la relation qu'il entretient avec son coéquipier en club mais adversaire ce samedi en quarts de finale du Mondial, Harry Kane. Le capitaine des Bleus n'a pas caché qu'il apprécie énormément l'attaquant anglais : "On a une relation assez importante. Cela fait presque neuf ans qu'on évolue ensemble. On se connaît très bien sur et en-dehors du terrain. Je crois que je n'ai que des choses positives à dire sur Harry. Il est très important au sein du club et de sa sélection. C'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires."

12:00 - La diffusion TV du jour Ce vendredi 9 décembre, les quarts de finale de la Coupe du monde débutent avec deux nouvelles affiches où le Brésil sera en lice : Croatie - Brésil à partir de 16h00 sur BeIn Sport 1

Pays-Bas - Argentine à partir de 20h00 sur BeIn Sport 1 et en clair sur TF1

11:20 - Roy Keane en remet une couche sur le Brésil Malgré de nombreuses critiques de la presse brésilienne sans oublier les déclarations de Tite sur les danses de Brésiliens pendant les matchs, Roy Keane a décidé d'en remettre une couche. Le consultant pour la chaîne britannique ITV a notamment pointé du doigt ce jeudi l'attitude du sélectionneur auriverde : "Je ne comprends pas que le sélectionneur puisse danser alors que le match est toujours en cours. Il a un entraîneur adverse à dix mètres de lui, il faut faire attention. Le match, c'est une question de respect. Danser après coup dans le vestiaire ou en boîte de nuit, ce n'est pas un problème."

10:40 - Un brassard anti-islamophobie rétoqué par la FIFA ? Après l'histoire du brassard "One love" en début de compétition, Sky News annonce que la FIFA aurait rétoqué un brassard contre l'Islamophobie. Selon le média britannique, plusieurs sélections musulmanes avec le soutien d'organisateurs qataris ont réfléchi à ce brassard sur lequel est inscrit "pas de place pour l'islamophobie".