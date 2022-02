"France aux Jeux olympiques : nouvelle médaille d'argent, les résultats"

BLEUS JO. Après l'or de Fillon Maillet et l'argent de Ledeux ce mardi, Chloé Trespeuch ajoute une nouvelle médaille à la délégation française ce mercredi 9 février.

Les médailles d'or se font attendre, mais les médailles pleuvent pour la délégation française dans ces Jeux olympiques d'hiver ! En finale du snowboardcross ce mercredi 9 février, la Française Chloé Trespeuch a remporté une nouvelle médaille d'argent, seulement battue par l'Américaine Jacobellis en finale. C'est la 6e médaille pour la délégation française dans ces JO 2022, 5 en argent et une en or.

MÉDAILLE D'ARGENT POUR CHLOÉ TRESPEUCH !!! Après le bronze à Sotchi en 2014, la Française remporte une deuxième médaille olympique en snowboardcross ! #Beijing2022 #HomeOfOlympics pic.twitter.com/2WywVq5qNG — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 9, 2022

Engagée pour obtenir une deuxième médaille dans des Jeux olympiques, la Française Julia Perreira de Sousa Mabileau. "C'est dur. C'est compliqué. Ca fait quatre ans que j'entends parler tous les jours de cette course et là j'y étais, je pouvais aller la chercher et ça m'est passé sous le nez en l'espace de deux secondes. Je suis contente de gagner cette petite finale mais si je méritais d'aller en finale".

En slalom, la Français Nastasia Noens a terminé à une très loin 24e place. "L'objectif était de skier très engagée, de pas trop se poser de questions. Malheureusement je n'ai pas su trouver le rythme en milieu de manche, et quand tu le perds sur une neige pareille, tu te fais bien "descendre", et j'ai eu du mal à me lâcher en fin de tracé où c'est plus lustré. J'ai envie, mais malheureusement je suis assez loin. L'important sera de faire une deuxième manche très engagée. La neige ? J'ai eu du mal à m'adapter depuis mon arrive ici, elle est très froide, agressive et un peu glacée par endroits. On n'a pas le droit à l'erreur" a expliqué la skieuse.

Le tableau des médailles des Bleus

Du 4 au 20 février, l'équipe de France va tenter de faire mieux que 15 médailles et battre son record dans des Jeux olympiques d'hiver. Le tableau des médailles des Français.

Quels sont les Français à suivre pour les JO 2022 ?

Il y en a plusieurs qui peuvent ramener une médaille d'or pour la France. Malgré l'absence de Martin Fourcade qui a pris sa retraite, le biathlon pourrait ramener une jolie moisson de médailles avec Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet ou encore Simon Desthieux chez les hommes, mais aussi Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon chez les filles. En ski alpin, des chances de titre, il y en a beaucoup ! Tout d'abord, Alexis Pinturault. Vainqueur de la Coupe du monde de ski, le Français vise un titre olympique. Mathieu Faivre, Tessa Worley ou encore Clément Noël sont également en piste pour un titre olympique. Parmi les autres chances, Perrine Laffont est la grande favorite en ski de bosses alors qu'on scrutera également les performances de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis en patinage.