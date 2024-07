Classement ATP : Jannik Sinner reste n°1 mondial, le classement

Malgré sa défaite en quart de finale, Jannik Sinner conserve sa place de numéro un mondial

Après un tournoi de Wimbledon qui a vu Carlos Alcaraz conserver son titre, le classement ATP de ce lundi 15 juillet voit son top 10 bouger légèrement. Si les cinq premiers restent identiques, avec Sinner devant Djokovic, Alcaraz, Zverev et Medvedev, c'est l'Australien Alex de Minaur qui devient le sixième joueur mondial, gagnant trois places. En conséquence, Andrey Rublev et Casper Ruud perdent respectivement deux et une place.

Beaucoup de changements en revanche à partir du Top 15-20 mondial. Ugo Humbert repasse quinzième tandis que Lorenzo Musetti grimpe de neuf rangs pour se glisser juste derrière le Français au classement. Holger Rune continue de dégringoler et perd deux nouvelles places. Il est désormais 17e. Les plus grosses progressions sont pour Ruusuvuori (70e, +17), Roberto Bautista Agut (75e, +37) et Comesana (100e, +22).

Parmi les autres Français Mannarino est 25e (-1) et voit Arthur Fils se rapprocher (28e, +6). Gaël Monfils gagne également deux rangs (31e) et se rapproche des têtes de série pour l'US Open. Giovanni Mpetshi Perricard continue de son côté son ascension fulgurante et gagne 14 places. Il est 44e et rentre pour la première fois dans le top 50. Corentin Moutet (63e, -2) et Arthur Rinderknech (66e, +10) n'ont sont pas loin non plus. Hugo Gaston perd de son côté 10 places, (81e) tandis qu'Arthur Cazaux gagne 6 places (92e). Constant Lestienne est le dernier Français du Top 100 (94e, -2).

Quel est le classement ATP ?

Jannik Sinner est numéro 1 mondial depuis Roland-Garros, mais la lutte s'annonce acharnée. Le classement ATP :

Quel est le classement de l'ATP Race ?

Le premier classement ATP Race est mené par l'Italien Jannik Sinner. Avec son doublé Roland-Garros et Wimbledon, Carlos Alcaraz se rapproche de l'Italien.

Quelles sont les différences entre le classement ATP et le classement de la Race ?

Contrairement au classement ATP "classique", qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de l'ATP Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours.

Le classement ATP consiste à attribuer des points en fonction des performances de chaque joueur pendant les grandes compétitions. Au total, les points accumulés sont valables sur 52 semaines.

Chaque tournoi attribue un nombre de point différent. En Grand Chelem, le vainqueur acquière 2000 points, le finaliste 1200, le demi finaliste 720, … En master 1000 la victoire permet d'obtenir 1000 points, la finale 600, … Une victoire en ATP 500 rapporte 500 points, 250 pour les ATP 250, entre 50 et 175 points pour les tournois Challenger et entre 15 et 25 points pour les tournois Futures.

Le classement est actualisé toutes les semaines et les points sont valables un an. Le classement ATP correspond donc à l'ensemble des points obtenu par un joueur sur les 52 dernières semaines. Chaque lundi, le joueur perd donc les points obtenu un an auparavant.