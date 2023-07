Pas d'étape ce lundi 17 juillet sur les routes du Tour de France avant une dernière semaine spectaculaire.

En direct

11:30 - Pinot a besoin de souffler "Il m'en a manqué pas mal. C'était une journée en mode survie, je n'avais pas beaucoup de cartouches aujourd'hui", a réagit Thibaut Pinot après son échappée lors de la 15e étape entre les Gets les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc. "Ça fait trois jours de suite que je suis devant, mais je pense que c'était aujourd'hui la plus belle occasion pour moi. Malheureusement c'est le jour où je suis le moins bien, c'est comme ça", a lancé le tricolore surmené. "On est vraiment content d'être en repos ce soir" a avoué le coureur de la Groupama-FDJ qui accumule les kilomètres depuis près de deux mois. Faire le Giro puis le Tour de France, c'est éprouvant. Le Franc-Comtois redoute l'étape de la Loze qui "fait peur à tout le monde". Il le considère comme l'un des cols les plus durs de France". D'après lui, les écarts se compteront en minutes, donc les places ne sont pas faites" a estimé le vétéran de la formation française. Pour sa dernière sur la Grande Boucle, le 5e du Tour d'Italie espère s'illustrer dans les Vosges qui "sera sa dernière étape de montagne sur le Tour. Je vais essayer de tout mettre" a-t-il prévenu.

10:30 - Vingegaard balaye les questions sur le dopage Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar surdominent le Tour de France. A la moindre accélération, les deux rivaux lâchent tout le monde. Leur performance, phénoménale, suscitent à priori, quelques interrogations. "Je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien. C'est vrai que nous allons vite, et même plus vite que certains anciens coureurs convaincus de dopage. Mais tout a changé depuis. Le matériel, la nutrition et l'entrainement sont très différents, et cela explique que les performances s'améliorent. Mais c'est bien d'être sceptique, sinon cela risquerait de se reproduire" a confié l'actuel maillot jaune. Le Danois qui s'est "senti plus en contrôle" sur la dernière étape entamera la troisième semaine avec un rôle défensif. Tadej Pogacar n'est qu'à dix secondes.

09:30 - Pogacar entame la 3e semaine avec confiance "On aborde la troisième semaine avec une confiance au zénith. Tout le monde est en pleine forme au sein de l'équipe. On va tous profiter de la journée de repos, et les gars auront aussi une 2e journée de repos mardi avec le contre-la-montre. Seuls Adam Yates et moi-même nous donnerons à fond. Après cela, il ne restera que deux étapes pour faire la différence avec le Col de la Loze durant l'étape reine et puis l'étape 20 qui promet d'être très explosive" annonce le double vainqueur du Tour.