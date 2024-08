US Open 2024 : programme des matchs, scores et résultats en direct

09:30 - Clara Burel renversante, Monfils et Humbert passent au 2nd tour

Elle était menée 6-0 3-0, complètement dépassée par l'enjeu, perdue dans l'immensité du court Arthur Ashe en session nocturne. Puis Clara Burel et tout renversé. Face à une Sloane Stephens qui a servi pour le match dans les deuxième et troisième sets, la Française a réussi à chaque fois à débreaker, pour s'imposer 0-6 7-5 7-5. "Au début, j'étais un peu stressée par tout cet événement, mais franchement pas plus que ça, je n'arrivais juste pas à me libérer. C'est venu au fur et à mesure", a-t-elle déclaré après le match. "C'est l'une de mes plus belles victoires."

Dans le reste des résultats de Français, Gaël Monfils s'est parfaitement sorti du piège Diego Schwartzman en quatre sets, 6-7 6-2 6-2 6-1. Ça passe également pour Ugo Humbert qui a éliminé Tiago Monteiro en trois sets 6-3 6-4 6-4, tout comme Arthur Cazaux et Diane Parry. Contre-performance en revanche pour Giovanni Mpetshi-Perricard qui n'a pas existé face à Tomas Martin Etcheverry, battu 6-4 6-2 6-3. La marche était également trop haute pour Kyrian Jacquet face à Grigor Dimitrov.