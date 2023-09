Euro 2024 : le Portugal étincelant, l'Italie mal embarquée ! Programme et classements

Lundi, le Portugal a écrasé le Luxembourg tandis que la Croatie a obtenu un succès décisif. Les rencontres de ce mardi soir seront décisives dans les autres groupes.

[Mis à jour le 12 septembre 2023 à 10h50] Sans Cristiano Ronaldo (suspendu), le Portugal a collé un cinglant 9-0 au Luxembourg. L'équipe du nouveau sélectionneur Roberto Martinez a été brillante de créativité et de réalisme. Le score final est historique pour les Lusitaniens : c'est la plus large victoire de leur histoire. Le joueur du PSG Gonçalo Ramos, auteur d'un doublé, a été redoutable, tout comme Bruno Fernandes, qui a offert quatre passes décisives et marqué un but. Dans la même poule, la Slovaquie l'a emporté 3-0 face au Liechtenstein et prend trois points d'avance sur le Luxembourg. L'Islande a battu la Bosnie-Herzégovine dans le temps additionnel (1-0), dans un match entre deux équipes presque déjà éliminées. Dans la poule D, la Croatie obtient une victoire capitale en Arménie. Grâce à un but de Kramaric en début de match, les finalistes de la Coupe du Monde 2018 reviennent à égalité de la Turquie en tête du groupe, avec un match de moins. De son côté, le pays de Galles peut encore croire à la qualification grâce à sa victoire en Lettonie (0-2) : les coéquipiers d'Aaron Ramsey reviennent à égalité avec l'Arménie et à trois points de la Turquie.

Ce soir à 20h45 auront lieu de nombreux matchs décisifs pour la qualification à l'Euro 2024. L'Italie est déjà dos au mur dans la poule A. Après son nul décevant en Macédoine du Nord (1-1), la Squadra Azzurra devra battre l'Ukraine à domicile ce soir pour revenir à égalité de points avec leur adversaire. Dans un groupe A dominé par l'Ecosse, l'Espagne devra battre Chypre, tandis que la Norvège d'Erling Haaland recevra la Géorgie pour rester en vie. La Belgique affrontera l'Estonie pour rester invaincue dans le groupe F, tandis que la Suède devra battre l'Autriche pour continuer à croire. Enfin, dans une poule I plus que serrée, les trois équipes en tête au classement joueront à domicile, pour tenter de conforter leur avantage : la Suisse accueillera Andorre, la Roumanie recevra le Kosovo et Israël affrontera la Biélorussie.

Les qualifications pour l'Euro 2024 doivent départager 53 équipes réparties en 10 groupes (sept groupes de 5 et trois groupes de 6). Après le tirage au sort effectué le 9 octobre 2022 depuis Francfort en Allemagne, pays hôte de la compétition, l'équipe de France, présente dans le chapeau 2, se retrouve dans la poule B avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar... Tous les groupes :

Groupe A : Espagne / Ecosse / Norvège / Géorgie / Chypre

Groupe B : Pays-Bas / France / Irlande / Grèce / Gibraltar

Groupe C : Italie / Angleterre / Ukraine / Macédoine / Malte

Groupe D : Croatie / Pays-Bas / Arménie / Turquie / Lettonie

Groupe E : Pologne / République Tchèque / Albanie / Iles Féroé / Moldavie

Groupe F : Belgique / Autriche / Suède / Azerbaïdjan / Estonie

Groupe G : Hongrie / Serbie / Monténégro / Bulgarie / Lituanie

Groupe H : Danemark / Finlande / Slovénie / Kazakhstan / Irlande du Nord / San Marin

Groupe I : Suisse / Israël / Roumanie / Kosovo / Bélarus / Andorre

Groupe J : Portugal / Bosnie / Islande / Luxembourg / Slovaquie / Liechtenstein

Voici tous les classements des qualifications de l'Euro 2024 avec notamment la poule de l'équipe de France (groupe B). Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés à la fin de la phase de qualifications, le 21 novembre 2023. Une phase de barrages a été fixée du 21 au 26 mars 2024 entre les douze équipes les mieux classées au classement général de la Ligue des nations, pour l'attribution des trois dernières places.

Voici le calendrier complet et les derniers résultats des qualifications pour l'Euro 2024 de football qui s'étalent de mars 2023 à mars 2024 pour les barrages.

Mardi 12 septembre 2023

Groupe C : Italie - Ukraine, Malte - Macédoine du Nord

Groupe F : Belgique - Estonie, Suède - Autriche

: Belgique - Estonie, Suède - Autriche Groupe I: Israël - Belarus, Roumanie - Kosovo, Suisse - Andorre

Jeudi 12 octobre 2023

Groupe A : Chypre - Norvège, Espagne - Écosse

Groupe D : Croatie - Turquie, Lettonie - Arménie

Groupe E : Albanie - Tchéquie, Îles Féroé - Pologne

: Albanie - Tchéquie, Îles Féroé - Pologne Groupe I: Andorre - Kosovo, Belarus - Roumanie, Israël - Suisse

Vendredi 13 octobre 2023

Groupe B : Pays-Bas - France, République d'Irlande - Grèce

Groupe F : Autriche - Belgique, Estonie - Azerbaïdjan

: Autriche - Belgique, Estonie - Azerbaïdjan Groupe J: Islande - Luxembourg, Liechtenstein - Bosnie-Herzégovine, Portugal - Slovaquie

Samedi 14 octobre 2023

Groupe C : Ukraine - Macédoine du Nord (15 heures), Italie - Malte

Groupe G : Bulgarie - Lituanie (18 heures), Hongrie - Serbie

: Bulgarie - Lituanie (18 heures), Hongrie - Serbie Groupe H: Irlande du Nord - Saint-Marin (15 heures), Slovénie - Finlande (18 heures), Danemark - Kazakhstan

Dimanche 15 octobre 2023

Groupe A : Géorgie - Chypre (15 heures), Norvège - Espagne

Groupe D : Turquie - Lettonie, Pays de Galles - Croatie

Groupe E : Tchéquie - Îles Féroé (18 heures), Pologne - Moldavie

: Tchéquie - Îles Féroé (18 heures), Pologne - Moldavie Groupe I: Suisse - Belarus (18 heures), Kosovo - Israël, Roumanie - Andorre

Lundi 16 octobre 2023

Groupe B : Gibraltar - République d'Irlande, Grèce - Pays-Bas

Groupe F : Azerbaïdjan - Autriche (18 heures), Belgique - Suède

: Azerbaïdjan - Autriche (18 heures), Belgique - Suède Groupe J: Bosnie-Herzégovine - Portugal, Islande - Liechtenstein, Luxembourg - Slovaquie

Mardi 17 octobre 2023

Groupe C : Angleterre - Italie, Malte - Ukraine

Groupe G : Lituanie - Hongrie, Serbie - Monténégro

: Lituanie - Hongrie, Serbie - Monténégro Groupe H: Finlande - Kazakhstan, Irlande du Nord - Slovénie, Saint-Marin - Danemark

Jeudi 16 novembre 2023

Groupe A : Géorgie - Écosse (18 heures), Chypre - Espagne

Groupe F : Azerbaïdjan - Suède (18 heures), Estonie - Autriche (18 heures)

Groupe G : Bulgarie - Hongrie, Monténégro - Lituanie

: Bulgarie - Hongrie, Monténégro - Lituanie Groupe J: Liechtenstein - Portugal, Luxembourg - Bosnie-Herzégovine, Slovaquie - Islande

Vendredi 17 novembre 2023

Groupe C : Angleterre - Malte, Italie - Macédoine du Nord

Groupe E : Moldavie - Albanie, Pologne - Tchéquie

: Moldavie - Albanie, Pologne - Tchéquie Groupe H: Kazakhstan - Saint-Marin (16 heures), Finlande - Irlande du Nord (18 heures), Danemark - Slovénie

Samedi 18 novembre 2023

Groupe B : France - Gibraltar, Pays-Bas - République d'Irlande

Groupe D : Arménie - Pays de Galles (15 heures), Lettonie - Croatie (18 heures)

: Arménie - Pays de Galles (15 heures), Lettonie - Croatie (18 heures) Groupe I: Belarus - Andorre (18 heures), Israël - Roumanie, Suisse - Kosovo

Dimanche 19 novembre 2023

Groupe A : Écosse - Norvège, Espagne - Géorgie

Groupe F : Belgique - Azerbaïdjan (18 heures), Suède - Estonie (18 heures)

Groupe G : Hongrie - Monténégro (15 heures), Serbie - Bulgarie (15 heures)

: Hongrie - Monténégro (15 heures), Serbie - Bulgarie (15 heures) Groupe J: Bosnie-Herzégovine - Slovaquie, Liechtenstein - Luxembourg, Portugal - Islande

Lundi 20 novembre 2023

Groupe C : Macédoine du Nord - Angleterre, Ukraine - Italie

Groupe E : Albanie - Îles Féroé, Tchéquie - Moldavie

: Albanie - Îles Féroé, Tchéquie - Moldavie Groupe H: Irlande du Nord - Danemark, Saint-Marin - Finlande, Slovénie - Kazakhstan

Mardi 21 novembre 2023

Groupe B : Gibraltar - Pays-Bas, Grèce - France

Groupe D : Croatie - Arménie, Pays de Galles - Turquie

: Croatie - Arménie, Pays de Galles - Turquie Groupe I: Andorre - Israël, Kosovo - Belarus, Roumanie - Suisse

Matches de barrage

21/03/2024, demi-finales

26/03/2024, finales

Phase finale

14/06/2024, match d'ouverture

14/07/2024, finale

Les actus et les matchs de l'Euro 2024

Le prochain Euro de foot en 2024 s'ouvrira le 14 juin 2024 à l'Allianz Arena de Munich pour le match d'ouverture avant de se clore le 14 juillet 2024 par la finale au Stade olympique de Berlin.

L'Euro 2024 se déroulera dans un unique pays en 2024, en Allemagne. La compétition a été attribuée par l'UEFA en septembre 2018. Trois groupes de sites ont été établis pour cet Euro : Nord - Nord-Est (Berlin, Hambourg, Leipzig), Ouest (Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Cologne) et Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).