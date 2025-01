Open d'Australie 2025 : la finale Sabalenka - Keys, scores et résultats en direct

Jour de finale à l'Open d'Australie ce samedi 25 janvier avec le duel entre Aryna Sabalenka et Madison Keys pour le premier Grand Chelem de l'année.

C'est désormais l'heure des finales en Australie après deux semaines intenses pour ce premier Grand Chelem de l'année. Chez les femmes, Aryna Sabalenka vise un troisième sacre consécutif à l'Open d'Australie, une performance historique dont rêve la Biélorusse. Mais face à elle, la surprise Madison Keys espère rafler son premier titre du Grand Chelem en carrière, elle qui a renversé Iga Swiatek en demi-finale.

Chez les hommes, on attendait Djokovic, Alcaraz, et bien ce sera finalement Alexander Zverev qui s'offre une troisième finale en Grand Chelem face au grandissime favori et patron du circuit mondial depuis un an, l'Italien Jannik Sinner. Vainqueur l'année dernière, le numéro un mondial pourrait réaliser un doublé alors que l'Allemand espère enfin la consécration ultime avec un premier Grand Chelem.