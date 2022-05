DIRECT. Ligue 1 : qui sera en Ligue 2 et en Ligue des champions ? Le classement

Le bas du classement est aussi serré dans cette dernière journée de Ligue 1. Cette fois-ci et contrairement à l'Europe, moins d'équipes sont concernées. La bataille aura lieu entre deux équipes très certainement car Bordeaux semble relégué à cause d'une différence de buts trop importantes avec Metz qui occupe actuellement la place de barragiste. Justement les Grenats, qui se déplacent à Paris, vont devoir tenir le choc face aux Champions de France s'ils veulent jouer leur place en Ligue 1 à l'issue d'un match de barrage. Ils devront aussi surveiller le score de l'ASSE qui joue à Nantes.

Six équipes visent encore une qualification européenne pour la saison prochaine. Et cette 38e journée de Ligue 1 nous livrera son verdict ce soir. Lens, Nice, Strasbourg, Rennes, Marseille et Monaco sont concernés par cette intense lutte qui nous aura tenu en haleine jusqu'à cette dernière journée.

10:00 - La 38e et dernière journée de Ligue 1

La Ligue 1 se termine ce samedi par un multiplex de la 38e et dernière journée. Les enjeux sont multiples avec la lutte pour l'Europe entre six équipes et la course au maintien qui concerne trois équipes.