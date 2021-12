Tirage Ligue des champions : quels adversaires pour Paris et Lille ? Date, heure, chaîne TV... Les infos

TIRAGE LIGUE DES CHAMPIONS. Paris et Lille sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mais risquent d'avoir du lourd pour la suite de la compétition.

Deux clubs français sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une performance remarquable même si le PSG et Lille risquent d'avoir un huitième particulièrement délicat. En terminant deuxième de son groupe, le PSG est obligé d'affronter un vainqueur de poule. Dans le détail, les coéquipiers de Messi peuvent affronter Liverpool (groupe B) Ajax (gr. C) Real Madrid (gr. D) Bayern Munich (gr. E) Manchester United (gr. F) Juventus (gr. H). En terminant premier de sa poule, Lille pourrait être "épargné" par le tirage... Voici les adversaires potentiels : Atlético (groupe B) / Sporting (gr. C) / Inter Milan (gr. D) / Benfica (gr. E) / Atalanta ou Villarreal (gr. F) / Chelsea (gr. H)

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022 est prévu ce lundi 13 décembre depuis le siège social de l'UEFA à Nyon.

À quelle heure débute le tirage de la Ligue des champions ?

Pour suivre en direct le tirage au sort, il faudra probablement sauter votre pause déjeuner puisque l'évènement est prévu lundi 13 décembre aux alentours de 12h.

Sur quelle chaîne TV suivre le tirage au sort ?

À l'heure où nous écrivons ce papier, nous ne savons pas si le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions sera diffusé sur une chaîne TV. BeIN Sports, Canal +, détenteurs des droits, pourraient retransmettre le tirage en direct et en intégralité.

Si vous n'êtes pas devant votre télé, il est possible de suivre le tirage en direct streaming grâce au site officiel de l'UEFA qui retransmettra l'évènement en direct à partir de 12h.