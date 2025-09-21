"Je rentrais à la maison et je jouais aux jeux vidéo" : quand la carrière de Dembélé tournait au vinaigre

La star du PSG, annoncée comme le futur Ballon d'or, est passée par des étapes difficiles.

Ousmane Dembélé est un talent pur. Formé à Rennes, l'attaquant a rapidement fait son trou en Ligue 1 avant d'éclore au Borussia Dortmund, en Allemagne. Transféré en grande pompe du côté du FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi en 2017 pour un montant de 135 millions d'euros, il a mis du temps à confirmer son talent en Catalogne.

S'il n'était pas considéré comme un enfant terrible du football, son hygiène de vie était critiquée. A l'époque on s'étonne de ses retards à l'entraînement et le joueur écope de plusieurs sanctions, comme en 2018. Après deux heures de retard il devra payer une grosse amende et provoquera l'agacement de son entraîneur de l'époque, Valverde. "Ce n'est pas une situation nouvelle et nous allons essayer de la résoudre en interne de la meilleure manière. Il nous apporte beaucoup sur le terrain, mais ici, on a des règles de comportement qui doivent être les mêmes pour tout le monde. Il a du talent, on va essayer de l'aider", avait lâché le technicien.

Ousmane Dembélé semblait vouloir profiter de la vie, un peu avec nonchalance. Dans une interview accordée au magazine France Football qui dirige le Ballon d'or, Dembélé a récemment évoqué son passage à Barcelone et les changements dans son approche professionnelle qui lui ont permis de franchir un cap.

"Avant, je rentrais chez moi, je jouais à NBA 2K (un jeu vidéo), je regardais un peu la télé. J'étais plus jeune aussi, c'est normal. Mais, au bout d'un moment, tu le payes cash et je l'ai vu surtout à Barcelone", confiait la star. Et le prix, ce sont notamment les blessures. Pendant 6 ans au Camp Nou, Dembélé n'a disputé que 185 matchs, marquant 40 buts et délivrant 41 passes décisives. Un maigre bilan marqué par de fréquentes blessures, dont trois déchirures musculaires et des problèmes à la cuisse et au genou.

"J'ai beaucoup appris de cette période. Maintenant, je connais beaucoup mieux mon corps et je sais quand arrêter ou adapter mon entraînement. Cela a fait la différence", assute-t-il. Au total, il a été en dehors du terrain pendant 799 jours en raison de blessures, manquant 141 matchs pour le Barça, sans oublier l'équipe de France.

Alors comment expliquer ce nouveau Dembélé ? Le joueur lui même a expliqué que son approche est désormais plus professionnelle, même lors des jours de repos : "Maintenant, je suis plus professionnel que jamais. Même pendant mes jours de repos, je vais au camp pour travailler avec des physiothérapeutes, pour récupérer et rester en forme."