ChatGPT a tranché, un tirage de la mort pour les Bleus à la Coupe du monde et une élimination qui va faire beaucoup de mal

Le tirage au sort de la Coupe du monde de foot se déroule le 5 décembre prochain à Washington.

Le premier grand rendez-vous de la Coupe du monde de football est en approche. Le jeudi 5 décembre, un compte à rebours officiel va être lancé avec le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 qui se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

Pour rappel, ce Mondial aura droit à une nouvelle formule avec 48 équipes et 12 groupes de 4 nations. Sans surprise, les grosses équipes seront dans le chapeau 1, comme l'équipe de France ou encore l'Argentine, l'Espagne etc. En revanche des équipes comme la Croatie, l'Uruguay, le Sénégal seront dans le 2, l'Algérie, la Norvège dans le 3 et enfin, l'Italie, pourrait être dans le 4 en cas de qualification après les barrages.

Une fois établies toutes les règles de procédure, nous avons demandé à l'IA de simuler un tirage au sort et le parcours final de cette Coupe du monde. Et mauvaise nouvelle pour les Bleus, si parler de groupe de la mort est peut être un peu exagéré, le tirage s'annonce très difficile.

Selon la simulation, les Bleus se frotteront à l'Uruguay comme adversaire du chapeau 2, une équipe sud-américaine toujours délicate. Puis la France affrontera le dernier vainqueur sortant de la CAN, la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est la bonne nouvelle, la bande à Kylian Mbappé éviterait l'Italie et affronterait Curaçao dans une rencontre qui pourrait être très prolifique ! Voici la composition de tous les groupes. Certains barragistes restent à déterminer.

Groupe A : Mexique (Chapeau 1, hôte, CONCACAF), Sénégal (Chapeau 2, CAF), Norvège (Chapeau 3, UEFA), Vainqueur du barrage européen B (Chapeau 4, UEFA)

: Mexique (Chapeau 1, hôte, CONCACAF), Sénégal (Chapeau 2, CAF), Norvège (Chapeau 3, UEFA), Vainqueur du barrage européen B (Chapeau 4, UEFA) Groupe B : Canada (Chapeau 1, hôte, CONCACAF), Croatie (Chapeau 2, UEFA), Égypte (Chapeau 3, CAF), Haïti (Chapeau 4, CONCACAF)

: Canada (Chapeau 1, hôte, CONCACAF), Croatie (Chapeau 2, UEFA), Égypte (Chapeau 3, CAF), Haïti (Chapeau 4, CONCACAF) Groupe C : Espagne (Chapeau 1, Top‑4, UEFA), Japon (Chapeau 2, AFC), Panama (Chapeau 3, CONCACAF), Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Chapeau 4, Unknown)

: Espagne (Chapeau 1, Top‑4, UEFA), Japon (Chapeau 2, AFC), Panama (Chapeau 3, CONCACAF), Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Chapeau 4, Unknown) Groupe D : États-Unis (Chapeau 1, hôte, CONCACAF), Maroc (Chapeau 2, CAF), Qatar (Chapeau 3, AFC), Nouvelle-Zélande (Chapeau 4, OFC)

: États-Unis (Chapeau 1, hôte, CONCACAF), Maroc (Chapeau 2, CAF), Qatar (Chapeau 3, AFC), Nouvelle-Zélande (Chapeau 4, OFC) Groupe E : Argentine (Chapeau 1, Top‑4, CONMEBOL), Suisse (Chapeau 2, UEFA), Tunisie (Chapeau 3, CAF), Vainqueur du barrage européen C (Chapeau 4, UEFA)

: Argentine (Chapeau 1, Top‑4, CONMEBOL), Suisse (Chapeau 2, UEFA), Tunisie (Chapeau 3, CAF), Vainqueur du barrage européen C (Chapeau 4, UEFA) Groupe F : France (Chapeau 1, Top‑4, UEFA), Uruguay (Chapeau 2, CONMEBOL), Côte d'Ivoire (Chapeau 3, CAF), Curaçao (Chapeau 4, CONCACAF)

: France (Chapeau 1, Top‑4, UEFA), Uruguay (Chapeau 2, CONMEBOL), Côte d'Ivoire (Chapeau 3, CAF), Curaçao (Chapeau 4, CONCACAF) Groupe G : Angleterre (Chapeau 1, Top‑4, UEFA), Colombie (Chapeau 2, CONMEBOL), Écosse (Chapeau 3, UEFA), Ghana (Chapeau 4, CAF)

: Angleterre (Chapeau 1, Top‑4, UEFA), Colombie (Chapeau 2, CONMEBOL), Écosse (Chapeau 3, UEFA), Ghana (Chapeau 4, CAF) Groupe H : Brésil (Chapeau 1, CONMEBOL), Autriche (Chapeau 2, UEFA), Ouzbékistan (Chapeau 3, AFC), Vainqueur du barrage européen D (Chapeau 4, UEFA)

: Brésil (Chapeau 1, CONMEBOL), Autriche (Chapeau 2, UEFA), Ouzbékistan (Chapeau 3, AFC), Vainqueur du barrage européen D (Chapeau 4, UEFA) Groupe I : Portugal (Chapeau 1, UEFA), République de Corée (Chapeau 2, AFC), Paraguay (Chapeau 3, CONMEBOL), Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Chapeau 4)

: Portugal (Chapeau 1, UEFA), République de Corée (Chapeau 2, AFC), Paraguay (Chapeau 3, CONMEBOL), Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Chapeau 4) Groupe J : Pays-Bas (Chapeau 1, UEFA), Équateur (Chapeau 2, CONMEBOL), Algérie (Chapeau 3, CAF), Cap-Vert (Chapeau 4, CAF)

: Pays-Bas (Chapeau 1, UEFA), Équateur (Chapeau 2, CONMEBOL), Algérie (Chapeau 3, CAF), Cap-Vert (Chapeau 4, CAF) Groupe K : Belgique (Chapeau 1, UEFA), RI Iran (Chapeau 2, AFC), Ghana (Chapeau 3, CAF), Vainqueur du barrage européen A (Chapeau 4, UEFA)

: Belgique (Chapeau 1, UEFA), RI Iran (Chapeau 2, AFC), Ghana (Chapeau 3, CAF), Vainqueur du barrage européen A (Chapeau 4, UEFA) Groupe L : Allemagne (Chapeau 1, UEFA), Australie (Chapeau 2, AFC), Panamá (Chapeau 3, CONCACAF), Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Chapeau 4) La dernière mise à jour de votre smartphone Google permet à votre employeur de consulter vos SMS Voici le bouton qui permet d'essuyer la pluie des rétroviseurs de la voiture

: Allemagne (Chapeau 1, UEFA), Australie (Chapeau 2, AFC), Panamá (Chapeau 3, CONCACAF), Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Chapeau 4)

Enfin, si on simule le parcours de la phase finale, il y a quelques éléments à prendre en compte. "L'Espagne (première équipe) et l'Argentine (deuxième meilleure équipe) seront tirées au sort dans des parcours opposés, et le même principe s'appliquera à la France (troisième équipe) et à l'Angleterre (quatrième meilleure équipe)", explique en effet la Fifa. Ce faisant, les Bleus devraient se faire sortir en demi-finale face à... L'Argentine ! Une défaite qui rappellerait de mauvais souvenirs après la finale de 2022. La France terminera tout de même à la 3e place après sa victoire face au Brésil en petite finale. Les Brésiliens seront éliminés en demi-finale face à l'Espagne. Une finale de rêve attend donc ce Mondial entre l'Espagne et l'Argentine et selon l'IA, la Roja sera sacrée championne du monde pour la deuxième fois !