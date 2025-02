Une légende du foot est désormais liée à un chef de cartel

L'une des anciennes stars du football mondial est désormais liée à un chef de cartel irlandais... bien malgré elle.

Après une carrière remarquée dans le monde du sport, il est parfois difficile de se faire discret dans le monde des médias et de protéger sa famille, sa vie privée, ses activités et toutes ses relations. Pour l'un des anciennes légendes du ballon rond, ses faits et gestes sont remarqués.

Il s'agit de l'Anglais, Steven Gerrard, international anglais, qui a fait les belles heures de Liverpool et de la sélection des Three Lions durant les années 2000-2010. Retraité des terrains, l'ancien numéro 8 s'est lancé dans une carrière d'entraîneur et a déjà eu de beaux résultats avec le club écossais des Glasgow Rangers.

Si la carrière de footballeur de Steven Gerard n'est plus vraiment un secret aux yeux du monde entier, sa vie privé l'est un peu plus. Il a épousé le mannequin et journaliste de mode Alex Curran en juin 2007. De cette union, trois filles, Lourdes, Lexie et Lilly-Ella Gerrard, et un fils nommé Lio, sont arrivés. Et à 44 ans, l'Anglais va déjà devenir grand père. Sa fille aînée, Lilly-Ella (20 ans), étant enceinte. La jeune femme est une influenceuse aux plus de 200 000 abonnés sur Instagram.

Quand Steven Gerrard a appris qu'elle deviendrait maman, la légende du foot anglais a immédiatement commenté la nouvelle sur les réseaux : "Nous sommes impatients. Excellente nouvelle et félicitations, nous vous aimons", a écrit l'homme aux 114 sélections .

Mais de façon indirecte, Steven Gerrard va ainsi entrer dans une famille qui fait polémique puisque le compagnon de sa fille, Lee Byrne, est le fils de Liam, un des chefs du cartel irlandais "Kinahan". Considéré comme un des parrains de cette mafia irlandaise, il est lui aussi une "célébrité". A sa façon... Le cartel Kinahan compte en effet "parmi les mafias les plus dangereuses du monde, avec les Yakuzas, les cartels mexicains et les "voleurs dans la loi" russes", comme l'écrivait Le Point récemment, après d'autres médias.

Liam Byrne a été condamné à 5 ans de prison, en octobre dernier, pour contrebande d'armes à feu, mais ne purgera toutefois que la moitié de sa peine. Reste que pour les fans de Steven Gerrard, son gendre et sa fille n'ont rien à voir avec les "affaires" de ce patron de cartel. L'association serait un simple dommage collatéral donc.

Après un début de carrière d'entraîneur marqué par quelques succès avec les Glasgow Rangers entre 2018 et 2021, l'ancien footballeur a connu un échec avec les Anglais d'Aston Villa, malgré quelques bons résultats et des joueurs stars recrutés. Il s'est ensuite exilé en Arabie Saoudite en signant en faveur du club d'Ettifaq FC avec un contrat jusqu'en 2027, mais a finalement été remercié en janvier 2025.