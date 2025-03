Manger avant ou après sa séance de sport, ce coach sportif vous donne la réponse

La question que tout le monde se pose... Faut-il manger avant ou après sa séance de sport pour être le plus efficace ?

En début d'année, nombreux sont ceux qui veulent changer leur quotidien et faire du sport. Avant le travail, en courant, ou avec une séance tonique, à la pause déjeuner si vous avez la motivation et l'envie de vous dépenser, ou à la fin de la journée pour décompresser, plusieurs options s'offrent à vous.

Mais dans toutes les situations, une question se pose... Dois je manger avant de me dépenser pour prendre des forces et avoir un maximum de jus ou dois je attendre la fin de la séance pour reprendre des forces et poursuivre sa journée dans les meilleures conditions ?

S'il n'y a pas de réponse parfaite et que chacun est libre de faire comme bon lui semble, la nutrition est un élément essentiel pour bien progresser dans votre entraînement. Un coach sportif de la marque américaine Nike conseille dans GQ un petit encas si vous envisagez une petite séance, avec par exemple une tranche de pain complet tartinée de beurre de cacahuète et de confiture, avec parfois un fruit en supplément. Si la séance est plus intense, vous pouvez manger 2 heures avant, avec un repas plus copieux composé d'un bol de flocons d'avoine ou une portion de riz complet, accompagné de protéines maigres. Le but est de ne pas être en pleine digestion pendant l'effort.

De façon générale, les glucides sont vos meilleurs alliés pour la performance. Mais il est également possible de faire son sport à jeun, tout dépend de ce que vous recherchez à travers votre séance. "C'est une méthode adaptée aux efforts modérés, mais pour ceux qui connaissent leur corps il est aussi possible d'effectuer un effort important à jeun", explique le coach. Attention donc aux risques et notamment à l'hypoglycémie.

Quelle que soit votre décision, manger après le sport reste capital, car les 30 minutes qui suivent la séance sont les plus importantes. Un mélange équilibré de protéines et de glucides comme un shake est une solution parfaite selon le coach. Si vous voulez manger un peu plus, il est conseillé d'attendre une petite heure après la séance avec du poulet ou poisson et des légumes.

Mais attention aux excès ! Si vous mettez trop de graisse dans vos repas, ne vous attendez pas à de bons résultats. Autre élément important à bien prendre en compte : l'hydratation. Pour des séances courtes, une simple bouteille d'eau peut faire l'affaire. En somme donc, manger avant ou après le sport dépend principalement de vos objectifs. "Pour ceux qui ont des objectifs précis, consulter un diététicien du sport peut faire toute la différence", conclut le coach.