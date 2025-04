Cette ancienne star du foot est en prison et a une drôle de reconversion derrière les barreaux

Star dans son pays, l'ancien joueur est désormais enfermé en prison pour plusieurs années.

De la gloire à la déchéance. De nombreuses stars ou célébrités connaissent ce phénomène. Parfois, l'argent, la notoriété, peuvent provoquer des mauvais choix. De la lumière à la prison, il n'y a parfois qu'un pas et c'est notamment le cas d'anciens sportifs, idolâtrés à une époque, désormais rejetés.

Un ancien international brésilien vit actuellement cet enfer. Légende du ballon rond, il a été l'une des gloires du Real Madrid pendant 3 ans, mais aussi de Manchester City, ou encore du Milan AC. Il a également fait les beaux jours de la sélection brésilienne pendant 14 ans avec une centaine de matchs.

Son nom : Robinho. Le petit Brésilien d'1m72 est actuellement en prison. Le joueur a été condamné à neuf ans de prison en mars dernier, après de longues batailles juridiques. Profitant de son statut de citoyen brésilien qui lui a permis d'éviter l'extradition, il a finalement été rattrapé par un mandat d'arrêt international et donc arrêté par la police brésilienne en mars dernier. Après avoir été initialement reconnu coupable dans le viol collectif d'une femme albanaise, dans une boîte de nuit italienne en janvier 2013, et condamné en Italie en 2017, il a reçu une peine de 9 ans au Brésil.

© Antonio Calanni/AP/SIPA

Et sa nouvelle vie est très loin des strass et des paillettes. Robinho purge sa peine du côté la prison de Tremembé, à 150 kilomètres de São Paulo. En isolement pendant une dizaine de jours, il est désormais dans une cellule de 8 mètres carrés, disposant d'un lit simple, d'un lavabo, de toilettes et d'une minuscule fenêtre avec des barreaux avec un compagnon de cellule, un jeune homme de 22 ans qui est enfermé pour avoir incité quelqu'un à se suicider ou à s'automutiler.

Le média espagnol Marca indique que Robinho peut réduire sa peine d'un jour pour chaque 12 heures travaillées. Pour y parvenir, le Brésilien de 41 ans a suivi une formation en électronique de 600 heures et répare désormais des radios et des téléviseurs à l'intérieur de la prison, qui abriterait plus de 2 500 détenus.

"Il garde la tête basse et avance calmement. C'est un détenu exemplaire qui n'a jamais eu de problèmes avec les autres détenus. Il est très occupé", a déclaré son avocat, Mario Rosso, cité par Marca.