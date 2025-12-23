"Faire du sport fait grossir" (si vous faites ce que font beaucoup de gens)

Faire du sport ne fait pas automatiquement perdre du poids et on sait très précisément pourquoi.

Vous avez quelques kilos en trop ou vous voulez tout simplement perdre cette petite poignée d'amour qui s'accroche, surtout avec les fêtes de fin d'année ? Faire du sport est évidemment une base essentielle pour tenter de perdre du poids. Mais attention, faire de l'exercice peut dans certains cas provoquer l'effet inverse et vous faire prendre du poids.

Comment cela est-ce possible ? La raison est évidente, même si beaucoup se persuadent qu'elle peut être négligée avec un peu d'exercice : l'alimentation. Encore et toujours, ce qu'on avale doit être particulièrement surveillé et peut être même encore plus quand on fait du sport. Consommer peu de calories par jour peut aider à perdre du poids, mais il est aussi possible de reprendre du poids rapidement si l'on ne fait pas attention.

"L'exercice est un excellent moyen de rester en forme, mais est-ce vraiment rentable si on abuse ensuite de certains aliments ?", interroge Manuel Viso, qui a sa petite idée sur la réponse. Cet hématologue, médecin et vulgarisateur scientifique, a expliqué en détail dans le journal sportif Marca pourquoi tant de personnes prenaient du poids, malgré une activité physique régulière.

La raison est simple : la plupart mangent plus et mal, prétextant avoir fait du sport. Viso a donc établi une liste d'activités permettant à une personne de 70 kg en moyenne de brûler entre 250 et 600 kcal, en 45 minutes. Elles vont du Yoga dynamique (180-250 kcal) à la course à pied (500 kcal), en passant par la natation (400-480 kcal), le vélo (380-450 kcal), le foot (500-600 kcal), la zumba (350-450 kcal), ou encore le CrossFit (450-550 kcal).

En face, l'expert a aussi listé les aliments considérés comme malsains et les collations à éviter après l'exercice. Evidemment, la liste est longue, avec des en-cas en tous genres. Citons le diabolique croissant au chocolat (450 kcal), le petit sachet de chips vicieux (280 kcal), la tablette de chocolat au lait (550 kcal), les barres chocolatées de type Snickers (250 kcal l'unité), ou le milkshake au chocolat (280 kcal). Même le pain blanc est à éviter (265-280 kcal pour deux grandes tranches), a fortiori avec du beurre et de la confiture (400-450 kcal).

La mentalité joue ici un rôle important selon Viso. Si vous vous dites comme beaucoup "j'ai fait de l'exercice donc j'ai droit de manger cela", vous annulez tous les effets de l'exercice en un clin d'oeil. Et si vous avez l'impression que le sport vous donne de l'appétit et que c'est bien normal, une étude menée par une équipe de chercheurs du Laboratoire de Physiologie de l'Effort (LFE) de la Faculté des Sciences de l'Activité Physique et du Sport (INEF) de l' Université Polytechnique de Madrid (UPM) devrait vous convaincre du contraire.

"L'exercice peut supprimer les évaluations subjectives de l'appétit, ainsi que l'apport énergétique ultérieur", expliquent notamment les chercheurs, décidemment impitoyables...