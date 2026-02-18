Mikaela Shiffrin est en couple avec cette star, qui a été victime d'un très grave accident

Légende du ski alpin, l'Américaine est en couple avec cette star.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina sont l'occasion de mettre en avant les légendes des sports d'hiver, moins glorifiées en France peut être en raison des performances plus modestes par rapport aux JO d'été. Mais au même titre qu'un Michael Phelps ou un Usain Bolt, certains skieurs et skieuses sont de véritables icônes. C'est notamment le cas de l'Américaine Mikaela Shiffrin.

À seulement 30 ans, la skieuse est certainement la plus grande de l'histoire de ce sport. Seize globes de cristal, trois médailles olympiques dont deux en or, huit titres lors des championnats du monde et une centaine de victoires en Coupe du monde... Son palmarès parle de lui même. Mais si exigeante qu'elle soit, sa carrière ne l'empêche pas de vivre le parfait et grand amour.

Depuis 2021, Mikaela Shiffrin est en couple avec un autre grande star, le norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Le descendeur, l'un des meilleurs du circuit, a été gravement blessé et a été éloigné des pistes depuis le mois de janvier 2024, à la suite d'une violente chute lors de la descente de Wengen.

"Je me souviens m'être réveillé avec une intense douleur à l'épaule. J'étais penché sur un côté. Et puis je me suis évanoui une seconde fois. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai regardé ma jambe et j'ai vu tout ce sang… Je ne sentais plus mes jambes, je voulais juste rester en vie : on s'afférait autour de moi pour me poser un garrot. Ça s'est passé tellement vite. Et puis, en une seconde, j'étais dans l'hélicoptère. La douleur était atroce. Ça, je m'en souviens bien", avait d'ailleurs expliqué le Norvégien à l'époque.

Mais bonne nouvelle pour lui comme pou le couple de glisseurs, ce dernier a repris le chemin de la compétition en novembre dernier lors du super-G de Copper Mountain. L'Américaine était d'ailleurs émue aux larmes en le revoyant sur les skis. Une image du assez rare car les deux stars se confient rarement sur leur vie privée et se montrent peu ensemble. Malheureusement, le Norvégien ne participera pas aux JO 2026. "J'ai fait tout mon possible pour être prêt, mais mon corps et mon esprit ne fonctionnent pas comme je le souhaiterais" a-t-il expliqué dans un communiqué avant les JO.

Il soutiendra certainement sa compagne avec qu'il a de beaux projets. Lors d'un podcast commun, l'Américaine et le Norvégien ont évoqué les futurs projets et les messages étranges qu'ils reçoivent. "C'est assez amusant de lire tous les commentaires sur notre couple. Les gens me demandent sans cesse : 'Où est Aleks ? Est-ce lui qui prend la photo ? Pourquoi tu ne parles pas de lui ? Vous n'êtes plus ensemble ?' Certains deviennent vraiment agressifs et me disent d'arrêter de skier, de passer du temps avec Aleks et d'avoir des enfants. C'est vrai que c'est tentant", sourit l'Américaine. Le mariage pourrait être la première étape à la fin de leur carrière. "J'aimerais que ma priorité absolue soit d'être avec toi 24 heures sur 24", a lancé Kilde. "Mais le sport a une date d'expiration (sic). Je sais que nous pourrons tout faire, le moment venu."