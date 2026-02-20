La reconversion étonnante de Johannes Boe après le biathlon

La légende norvégienne du biathlon a décidé de s'amuser dans un autre sport.

En biathlon, il y a les Norvégiens et les Français. On caricature peut être un peu, mais Martin Fourcade, Raphaël Poirée, Quentin Fillon Maillet, Ole Einar Bjoerndalen, ou encore Johannes et son frère Tarjei Boe ont tout de même remporté 22 des 26 derniers Globes de cristal, décernés aux vainqueurs de la Coupe du monde.

Alors qu'on pensait voir les frères Boe poursuivre une saison supplémentaire pour s'offrir encore la joie de médailles olympiques à Milan Cortina (Johannes en a 9 dont 5 en or, Tarjei en à 7 dont 3 en or), les deux athlètes ont décidé de prendre leur retraite. Une décision étonnante pour Johannes qui n'a "que" 32 ans, un âge encore raisonnable pour un biathlète.

Mais le Norvégien prend sa retraite positivement car il a décidé de se lancer dans une nouvelle activité, plus populaire que le biathlon : le football ! En août 2025, il a annoncé rejoindre le Vinger FK, club de 6e division norvégienne.

Et l'annonce sur les réseaux sociaux a fait le buzz, car son transfert aura coûté pas moins de 67 euros ! Cette somme symbolique de 800 couronnes norvégiennes sera reversée à la Fédération norvégienne de football afin de couvrir les formalités administratives.

"Ce sera amusant. Je jouais au football à Styrn avant que le biathlon ne me prenne tout mon temps", a expliqué le Norvégien dans le quotidien de son pays, Oppland Arbeiderblad. Et il n'a pas tardé à s'amuser en effet.

Comme pour le biathlon, Johannes Boe s'est très vite montré décisif ballon au pied puisqu'il a inscrit un but dès sa première rencontre. Le club norvégien avait accroché le match nul sur sa pelouse face au leader de la D6 norvégienne, Kjellmyra, grâce à l'ancien biathlète qui a relancé son équipe en marquant le but du 1-2 à la 70e minute de jeu.