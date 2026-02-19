Une première depuis 4 ans : la Lune sera rouge à cette date, mais il faudra lever les yeux à cette heure précise

La France va vivre sa première Lune de sang depuis 4 ans ce 3 mars 2026 ! Voici l'heure précise pour observer ce phénomène rare avant qu'il ne disparaisse.

Le rendez-vous est pris : le 3 mars 2026, le ciel offrira un spectacle fascinant. Pour la première fois depuis 4 ans, la Lune va délaisser sa couleur habituelle pour se draper d'une robe de cuivre, offrant un spectacle de feu presque irréel. Mais attention, le timing s'annonce serré. Entre la position de la Lune et les incertitudes météo, vous n'aurez que quelques minutes pour capter la Lune virer au rouge.

Ce phénomène, surnommé "Lune de sang", n'a rien de magique. C'est le résultat d'une éclipse lunaire totale, bien qu'elle soit visible en France seulement au moment de son coucher. Ce spectacle est un pur produit de l'optique atmosphérique : la diffusion de Rayleigh. En s'alignant entre le Soleil et la Lune, la Terre bloque la lumière directe et ne laisse filtrer que les rayons rouges. Résultat ? Une énorme sphère flamboyante flottera juste au-dessus de l'horizon, offrant l'occasion parfaite pour une photo.

La France se situe à l'extrême droite de la carte, là où la Lune se couche au début de la phase totale. © NASA

Pour les observateurs situés en France, tout va se jouer dans un mouchoir de poche. La fenêtre de tir idéale se situera juste avant l'aube, entre 6h30 et 7h30. C'est à ce moment que la Lune, très basse sur l'horizon ouest, entrera dans l'ombre de la Terre. Mais la visibilité fait toutefois débat : si certains experts annoncent un pic spectaculaire à l'Ouest, d'autres craignent que la Lune ne soit déjà passée sous l'horizon au moment crucial. Pour ne pas scruter le vide, il faudra viser un point de vue parfaitement dégagé vers l'ouest et utiliser une application comme Sky Tonight pour vérifier la position exacte de l'astre depuis votre commune.

Il s'agit de l'événement astronomique de l'année. Depuis mai 2022, la France n'avait connu que des éclipses partielles peu impressionnantes. À l'échelle mondiale, 6 milliards de personnes sont aux aguets pour observer cette Lune de sang. Les mieux lotis seront les habitants de l'ouest de l'Amérique du Nord (Los Angeles, Vancouver) et du Pacifique, qui auront la chance d'observer l'intégralité du cycle. Pour les spectateurs en Europe et en Afrique, ce sera donc une course contre la montre face au lever du Soleil.

Rappelons que contrairement aux éclipses solaires, l'éclipse de lune est totalement inoffensive pour vos yeux : aucun filtre n'est nécessaire pour apprécier le spectacle. Vous n'avez plus qu'à préparer votre réveil et croiser les doigts pour un ciel dégagé le 3 mars au matin. Si vous manquez ce créneau, la prochaine véritable opportunité de voir la Lune virer au rouge en France ne surviendra qu'au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2028. Un réveillon sous une Lune de sang, mais il faudra attendre encore deux ans pour le vivre !