"C'est ma passion" : le diplôme de Julia Simon va vous étonner

La Française est déjà l'une des biathlètes stars de ces JO 2026 de Milan Cortina.

Julia Simon était l'une des grandes chances de médailles françaises à Milan Cortina en biathlon et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne déçoit pas avec deux médailles d'or en deux courses, sur le relais mixte et l'individuel. Un résultat incroyable malgré une saison marquée par l'ambiance délicate en équipe de France en raison de l'affaire de la carte bleue, à l'issue de laquelle la Française a été condamnée en fin d'année 2025, face à sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon sera bien de la partie.

Dix fois championne du monde depuis le début de sa carrière, Julia Simon est la biathlète française la plus récompensée de l'histoire. Avec quatre titres individuels, elle est l'égale de Marie Dorin, ancienne star du biathlon. Julia Simon n'avait pas encore gouté à l'or olympique avant ces JO 2026. Elle possédait qu'une seule médaille d'argent, lors du relais mixte à Pékin en 2022, avec Anaïs Chevalier-Bouchet, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet.

En dehors du ski et du biathlon, Julia Simon est une personne manuelle qui aime travailler le bois. La biathlète a validé un CAP de menuiserie dans l'Ain à la fin de ses études car elle ne voulait pas, au départ, se lancer dans des études autour du sport. "J'ai toujours été attirée par le travail de bois. Avec le ski, je l'avais mis entre parenthèses", a-t-elle expliqué au Dauphiné il y a quelques années.

"Le travail du bois demande beaucoup d'investissement, il est difficile à concilier avec le quotidien d'athlète. Le confinement a fait mon bonheur, c'était la première fois que je coupais autant avec le sport (...) C'était presque frustrant de reprendre l'entrainement. La menuiserie, c'est un moment calme ou je pense à autre chose que le sport, cela permet de m'évader et de construire un autre projet, de A à Z. J'ai fait quelques réalisations déjà, des tabourets, une étagère pour une amie...", expliquera-t-elle avec le sourire au journal en 2020.