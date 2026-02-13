Tout le monde l'adore : cet acteur français aux 3 Césars fête ses 80 ans

Ce 17 février 2026, ce comédien français bien connu (et apprécié) du public souffle sa 80e bougie.

La longévité est rare dans le milieu du cinéma. Très précaire pour les comédiens, il s'agit d'une industrie dans laquelle il est difficile de durer. Alors quand un acteur est toujours présent à l'âge de 80 ans, après avoir débuté sa carrière dans les années 1970, cela prouve le niveau de sa popularité. Ce 17 février, l'un d'entre eux devient octogénaire tout en sortant, dans quelques jours, son nouveau film.

Né en 1946 à Annecy, André Dussollier est un comédien reconnu et apprécié depuis plus de cinq décennies. Juste avant de rejoindre la Comédie-Française, il trouve son premier rôle au cinéma dans Ils de Jean-Daniel Simon. Il a ensuite alterné durant toute sa carrière entre le théâtre, les films populaires et les films d'auteur.

Parmi ses films cultes, on peut citer la comédie Tanguy (2001), mais aussi Trois hommes et un couffin (1985), Un coeur en hiver (1992), ou Un long dimanche de fiançailles (2004), ainsi que des collaborations très marquantes avec Alain Resnais (Mélo en 1986 ou Smoking/No Smoking en 1993).

André Dussollier compte d'ailleurs trois César à son actif : deux dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Un coeur en hiver (1993) et La Chambre des officiers (2002), et celui du meilleur acteur pour On connaît la chanson (1998). Il a également remporté le Molière du comédien en 2015, pour son rôle dans le monologue théâtral Novecento.

André Dussollier, c'est aussi une voix identifiable entre mille. C'est lui qui narre les aventures d'Audrey Tautou en voix off dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2000, tout en faisant des incursions régulières à la radio.

S'il devient octogénaire, la carrière d'André Dussollier est encore très loin de ralentir, pour le plus grand bonheur de ses fans : il sera à l'affiche du film Cher parents, qui sort en France le 25 février 2026.