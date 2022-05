"DIRECT. Roland-Garros 2022 : Alcaraz facile, Nadal et Djokovic au programme ce lundi... Les résultats"

ROLAND GARROS. Ils étaient attendus, ils ont répondu aux attentes. Alcaraz et Zverev ont rejoint le deuxième tour du tournoi du Grand-Chelem. Du côté des Français, Grégoire Barrère a été le seul à décrocher un billet pour continuer l'aventure. Dans le tableau féminin Jabeur et Muguruza, favorites de Roland-Garros, ont pris la porte.

22:45 - Merci de nous avoir suivi sur ce direct de Roland-Garros Vous avez été très nombreux à venir vibrer pour la petite balle jaune et la terre battue en cette première journée de Roland-Garros ! À demain, dès 11 heures, pour la suite du 1er tour ! 22:30 - Swiatek doit tenir son rang, l'attraction Osaka Alors qu'il y a eu plusieurs surprises dans le tableau féminin, Swiatek, numéro 1 à la WTA, veut tenir son rang face à Tsurenko. Alors qu'elle avait quitté Roland-Garros, l'année dernière, à la suite d'une dépression, Osaka revient sur la même terre battue. L'Américaine défie Anisimova. Pour les Françaises, Dodin, Jacquemot, Jeanjean et Parry veulent mettre fin à l'hémorragie. 22:10 - Nadal et Djokovic sur le pont, Paire veut embraser Roland-Garros Ce lundi 23 mai, Nadal retrouvera son jardin préféré face à Thompson. Vainqueur sortant, Djokovic entre en lice face à Nishioka. Du côté des Français, Paire, Gasquet, Guinard, Moutet et Blancaneaux tenteront de rejoindre Barrère, au deuxième tour de Roland-Garros. 22:00 - Barrère sauve l'honneur des Français Première journée à Roland-Garros, et malheureusement, déjà une première saignée pour les Français. Sur les six engagés, un seul est parvenu à rejoindre le deuxième tour. Au terme d'un match époustouflant, Gregoire Barrère s'est offert un succès face au Japonais Taro Daniel (3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4). Tan, Monnet, Mladenovic, Burel et Halys ont pris la porte... La dernière WC va à @GregBarrere pour le tableau des qualifications ! ????

Finaliste à Aix la semaine dernière, il arrivera donc en forme et déterminé à briller à Lyon avant d’aller disputer Roland-Garros après l’obtention d’une WC pour le Grand-Chelem français ????#OpenParc pic.twitter.com/A5oKgC7MmK — Open Parc ARA (@OpenParcARA) May 13, 2022 21:50 - Zverev et Alacaraz ont plané, Auger-Aliassime s'est fait peur, Davidovich Fokina a craqué Dans le tableau masculin, les favoris ont répondu aux attentes dans spectateurs. Zverev et Alacaraz ont plié leur rencontre en trois sets. Auger-Aliassime a mis fin à sa malédiction à Roland-Garros. Mené de deux sets par Varillas, le Canadien a réussi une remontée fantastique (2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3). La seule surprise du tableau est venue de l'élimination de Davidovich Fokina. Le numéro 28 à l'ATP a été surpris par la puissance de Griekspoor (6-2, 0-6, 6-4, 6-3). ???? Cité parmi les favoris du tournoi, le jeune Carlos Alcaraz entre en lice face à l'Argentin Juan Ignacio Londero.



▶️ Suivez le match : https://t.co/HoBcsUelvi pic.twitter.com/YWtYtMHadZ — francetvsport (@francetvsport) May 22, 2022 21:50 - Jabeur et Muguruza prennent la porte, Gauff et Fernandez confirment Les surprises sont venues comme souvent du tableau féminin. Favorite du tournoi, Jabeur s'est fait surprendre par Linette en trois sets. C'est une terrible désillusion pour la Tunisienne qui avait fait de Roland-Garros, un véritable objectif. Vainqueur de l'édition 2016, Muguruza a été dominée par Kanepi également en trois sets. Gauff et Fernandez ont su tenir leur rang pour rejoindre le deuxième tour. 21:43 - La journée est terminée à Roland-Garros Pour ce premier tour, en ce dimanche 22 mai, les rencontres ont été riches en enseignement sur plusieurs facteurs. Il y a eu des confirmations, des surprises, et malheureusement, des mauvais résultats pour nos Français ! 21:41 - Le roi du tie-break s'appelle Kubler Jamais deux sans trois... et le dicton se confirme ! L'Australien a battu Kudla en trois manches très disputées (7-6, 7-6, 7-6). L'Américain pourra nourrir beaucoup de regrets dans cette rencontre. Il aura été maudit sur la terre battue de Roland-Garros. 21:31 - Zapata Miralles vient à bout de Mmoh Mal engagé dans le troisième set, l'Espagnol a su faire l'effort pour s'adjuger la partie (7-6, 6-3, 7-5). Il est qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros comme ses compatriotes Alcaraz, Ramos... 21:30 - Kubler et Kudla entament un troisième jeu décisif Pour l'heure, l'Australien a remonté les deux premiers. Est-ce que l'Américain va-t-il mettre fin à la malédiction ? 21:26 - Kubler et Mmoh servent pour rejoindre des tie-breaks Respectivement face à Kudla et Zapata Miralles, l'Australien et l'Américain ont la pression dans cette troisième manche. 21:24 - Il reste encore deux rencontres à Roland-Garros Pour finir cette première journée sur la terre battue, Kubler - Kudla (7-6, 7-6) et Zapata Miralles et Mmoh (7-6, 6-3) jouent les prolongations ! 21:21 - Alcaraz se qualifie pour le deuxième tour de Roland-Garros Il n'a pas tremblé. L'Espagnol remporte son premier match sur le central de Roland-Garros. Le prodige a balayé Londero, qui n'a pas démérité mais qui n'a pu résister à la puissance de l'ibérique (6-4, 6-2, 6-0). Au prochain tour, Alacaraz affrontera Ramos, un compatriote ! 21:18 - Deux balles de match pour Alcaraz Londero est sur les rotules. L'Espagnol insiste pour finir le plus rapidement possible. 21:17 - Alcaraz est à un jeu de se qualifier L'Espagnol est monté en puissance face à Londero. L'Argentin va tenter de servir pour rester en vie dans cette rencontre (6-4, 6-2, 5-0). LIRE PLUS

Suivez tous les principaux résultats de la première journée des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du lundi 23 mai :

Hommes

NORRIE (GB) - GUINARD (FRA)

WAWRINKA (SUI) - MOUTET (FRA)

FUCSOVICS (HON) - BLANCANEAUX (FRA)

THOMPSON (AUS) - NADAL (ESP)

HARRIS (AFS) – GASQUET (FRA)

PAIRE (FRA) – IVASHKA (BLR)

DJOKOVIC (SER) – NISHIOKA (JAP)

Femmes

ANISIMOVA (USA) - OSAKA (JAP)

DODIN (FRA) - PETKOVIC (ALL)

SWIATEK (POL) – TSURENKO (UKR)

WATSON (GB) - JACQUEMOT (FRA)

JEANJEAN (FRA) - PARRIAS-DIAZ (ESP)

PARRY (FRA) – KREJCIKOVA (CZE)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Djokovic (1) - Nishioka

Molcan - Coria

Bedene - O'Connell(WC)

Cuevas - Brooksby (31)

Dimitrov (18) - Giron

Coric - Taberner

Altmaier - Munar

Qualifié (Q) - Schwartzman (15)

Auger-Aliassime (9) – Qualifié(Q)

Qualifié (Q) - Karatsev

Tabilo – Qualifié (Q)

Krajinovic - Opelka (17)

Van De Zandschulp (26) – Qualifié(Q)

Fognini - Popyrin

Wawrinka - Moutet (WC)

Thompson - Nadal (5)

Zverev (3) – Qualifié(Q)

Lajovic - Baez

Nakashima - Majchrzak

Griekspoor - Davidovich Fokina (25)

Isner (23) - Halys

Daniel - Barrère (WC)

Mmoh (WC) – Qualifié (Q)

Qualifié (Q) - Fritz(13)

Norrie (10) - Guinard (WC)

Qualifié (Q) - Kudla

Dellien - Thiem

Qualifié (Q) - Khachanov (21)

Korda (27) - Millman

Harris - Gasquet

Ramos - Kokkinakis

Qualifié (Q) - Alcaraz (6)

Ruud (8) - Tsonga (WC)

Ruusuvuori - Humbert

Sousa – Qualifié (Q)

Gojowczyk - Sonego (32)

Tiafoe (24) - Bonzi

Lehecka - Goffin

Cecchinato - Andujar

Qualifié (Q) - Hurkacz (12)

Shapovalov (14) - Rune

Martinez Portero - Laaksonen

Qualifié(Q) – Qualifié(Q)

Gaston - De Minaur (19)

Evans (29) - Cerundolo

Ymer - Duckworth

Pouille (WC) – Qualifié (Q)

Musetti - Tsitsipas (4)

Rublev (7) - Kwon

Mannarino - Delbonis

Paire - Ivashka

Garin - Paul (30)

Basilashvili (22) - Cressy

McDonald – Qualifié(Q)

Carballes Baena - Otte

Qualifié (Q) - Sinner(11)

Carreno Busta (16) - Simon (WC)

Vesely - Johnson

Fucsovics – Qualifié(Q)

Balazs - Cilic (20)

Kecmanovic (28) - Etcheverry

Rinderknech - Bublik

Tableau femmes

Swiatek (1) – Qualifiée(Q)

Riske - Yastremska

Schmiedlova - Kucova

Kovinic - Samsonova(25)

Halep (19) - Konjuh

Zanevska - Zheng

Cornet - Doi

Bronzetti - Ostapenko (13)

Pegula (11) - Wang

Kalinina – Qualifiée(Q)

Sherif - Kostyuk

Liu - Zidansek (24)

Alexandrova (30) - Minnen

Begu - Paolini

Jeanjean (WC) - Parrizas-Diaz

Andrianjafitrimo (WC) - Pliskova(8)

Badosa (3) - Ferro (WC)

Qualifiée (Q) - Juvan

Qualifiée (Q) - Rakhimova

Qualifiée (Q) - Kudermetova(29)

Keys (22) - Kalinskaya

Townsend - Garcia

Volynets (WC) - Golubic

Rus - Rybakina (16)

Collins (9) – Qualifiée (Q)

Rogers - Martincova

Udvardy – Qualifiée (Q)

Peterson - Kasatkina (20)

Giorgi (28) - Zhang

Qualifiée (Q) - Putintseva

Brengle – Qualifiée (Q)

Paquet - Sabalenka (7)

Jabeur (6) - Linette

Trevisan - Dart

Qualifiée(Q) - Saville (WC)

Bondar - Kvitova (32)

Kerber (21) - Frech

Watson - Jacquemot (WC)

Sasnovich - Wang

Qualifiée (Q) - Raducanu (12)

Bencic(14) – Qualifiée (Q)

Andreescu – Qualifiée (Q)

Siniakova - Martic

Mladenovic - Fernandez (17)

Anisimova (27) - Osaka

Qualifiée(Q) – Qualifiée (Q)

Monnet (WC) - Muchova

Burel - Sakkari (4)

Kontaveit (5) - Tomljanovic

Sharma - Gracheva

Davis - Bouzkova

Ruse - Mertens (31)

Gauff (18) – Qualifiée (Q)

Van Uytvanck - Li

Haddad Maia – Qualifiée (Q)

Kanepi - Muguruza (10)

Azarenka (15) - Bogdan

Dodin - Petkovic

Qualifiée (Q) - Galfi

Pera – Teichmann (23)

Cirstea (26) - Maria

Stephens – Qualifiée (Q)

Osorio Serrano - Tan (WC)

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici tous les Français qui sont engagés dans ce Roland-Garros 2022 du côté de la Porte d'Auteuil :

Les Françaises dans le tableau principal :

Alizé Cornet (39e)

Caroline Garcia (71e)

Clara Burel (83e)

Océane Dodin (93e)

Diane Parry (96e)

Kristina Mladenovic (100e)

Chloé Paquet (101e)

Harmony Tan (115e)

Fiona Ferro (139e)

Tessah Andrianjafitrimo (144e)

Léolia Jeanjean (223e)

Elsa Jacquemot (229e)

Les Français dans le tableau principal

Ugo Humbert (44e)

Benjamin Bonzi (56e)

Arthur Rinderknech (63e)

Benoit Paire (65e)

Hugo Gaston (68e)

Adrian Mannarino (71e)

Richard Gasquet (77e)

Corentin Moutet (126e)

Manuel Guinard (158e)

Gilles Simon (160e)

Lucas Pouille (165e)

Grégoire Barrère (210e)

Jo-Wilfried Tsonga (263e)

Alors qu'ils ont annoncé qu'ils allaient partir à la retraite, Jo-Wilfried Tsonga et Gille Simon ont été invités par les organisateurs de Roland-Garros pour disputer leur dernier Grand Chelem en France.

Simple dames

Tessah ANDRIANJAFITRIMO - 23 ans - Classement WTA (9 mai) : 144e

- 23 ans - Classement WTA (9 mai) : 144e Fiona FERRO - 25 ans - Classement WTA (9 mai) : 139e

- 25 ans - Classement WTA (9 mai) : 139e Elsa JACQUEMOT - 19 ans - Classement WTA (9 mai) : 229e

- 19 ans - Classement WTA (9 mai) : 229e Léolia JEANJEAN - 26 ans - Classement WTA (9 mai) : 223e - Wild-Card "Destination Roland-Garros" - Circuit France

- 26 ans - Classement WTA (9 mai) : 223e - Wild-Card "Destination Roland-Garros" - Circuit France Chloé PAQUET - 27 ans - Classement WTA (9 mai) : 101e

- 27 ans - Classement WTA (9 mai) : 101e Harmony TAN - 24 ans - Classement WTA (9 mai) : 115e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international

- 24 ans - Classement WTA (9 mai) : 115e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international Simple messieurs

Grégoire BARRERE - 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 210e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit France

- 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 210e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit France Manuel GUINARD - 26 ans - Classement ATP (9 mai) : 158e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international

- 26 ans - Classement ATP (9 mai) : 158e - Wild-card "Destination Roland-Garros" - Circuit international Corentin MOUTET - 23 ans - Classement ATP (9 mai) : 126e

- 23 ans - Classement ATP (9 mai) : 126e Lucas POUILLE - 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 165e

- 28 ans - Classement ATP (9 mai) : 165e Gilles SIMON - 37 ans - Classement ATP (9 mai) : 160e

- 37 ans - Classement ATP (9 mai) : 160e Jo-Wilfried TSONGA - 37 ans - Classement ATP (9 mai) : 263e

