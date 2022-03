"Roland-Garros 2022 : ouverture de la billetterie, comment acheter des billets ?"

ROLAND GARROS 2022. Les Internationaux de France sont de retour au mois de mai prochain à la porte d'Auteuil à Paris. La billetterie de Roland-Garros ouvre ce mardi 8 mars au public. Tout ce qu'il faut savoir pour se procurer un ticket.

Du lundi 16 mai au dimanche 5 juin, Roland-Garros est de retour. À partir de 10h00 ce mardi 8 mars, le grand public peut se procurer une place sur le site Roland-Garros pour les Internationaux de France, le rendez-vous incontournable du tennis en France. Si les tournois simples hommes et femmes sont très attendus comme chaque année, vous pourrez vous trouver une place pour les qualifications (du 16 au 21 mai) mais aussi les doubles messieurs, mixtes et dames ou les tableaux juniors et le tennis fauteuil.

Alors à vos agendas si vous souhaitez voir Rafael Nadal tenter de remporter un quatorzième titre Porte d'Auteuil et un 22e titre du Grand Chelem après l'Open d'Australie. Quid de la nouvelle génération, emmenée par Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, finaliste en 2021 ? Dans le tableau féminin, la Tchèque Barbora Krejčíková sera-t-elle en mesure de faire le doublé ? La n°1 mondiale, Ashleigh Barty parviendra-t-elle à gagner un deuxième grand chelem parisien ? Aura-t-on la droit à un retour des Français en huitièmes de finale ? Toutes ces questions trouveront leur réponse au mois de mai prochain sur la terre battue parisienne.

Ce Roland-Garros 2022 a déjà son agenda officiel : les qualifications débuteront le 16 mai, puis les matchs du tableau principal commenceront le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, a été fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) s'organise en plusieurs étapes. Les licenciés bénéficient d'une période de réservation prioritaire, qui est généralement prévue au mois de février. Pour le grand public, les places à l'unité, les plus prisées, sont ensuite en vente au mois de mars aux mêmes tarifs que les licenciés FFT. Les limites de commande sont de quatre tickets par personne pour les courts principaux sur l'ensemble du tournoi (deux billets seulement pour la finale) et de douze par personne pour les courts annexes sur l'ensemble du tournoi. Aucune limite n'est fixée pour le tournoi de qualification. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir de smatch sen nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Sachez pour information que fin mai, le soleil se couche entre 21h30 et 22h mais que pour un tournoi qui se disputerait fin septembre, la soirée serait bien amputée (l'heure de coucher du soleil serait plus proche de 19h45). Enfin, le programme des matchs peut également être perturbé par les intempéries, qui contraignent régulièrement l'organisation à modifier l'agenda. Il faut alors prendre son mal en patience ou revenir le lendemain pour suivre la rencontre qui vous intéresse... Avec un nouveau billet.

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.