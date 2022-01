Open d'Australie 2022 : Monfils déroule et se qualifie pour les huitièmes, les résultats

OPEN AUSTRALIE. Nouvelle victoire en trois sets pour Gaël Monfils qui passe sans trembler le 3e tour de l'Open d'Australie.

[Mis à jour le 21 janvier à 09h09] La "Monf" file vers les huitièmes de finale de l'Open d'Australie ! Après deux tours expéditifs, Gaël Monfils a remis ça ce vendredi 21 janvier en balayant le Chilien Cristian Garin en trois sets, 7-6, 6-1, 6-3. Il affrontera le Serbe Kecmanovic pour une place en quart de finale. "Ça a été un match difficile, dans des conditions différentes, très chaudes et rapides. J'ai bien commencé, mais je me suis un peu blessé en tombant à 3-1. J'ai dû m'ajuster. J'ai dû rouler en tombant, et pas forcément faire un mouvement qu'il fallait pour mes cervicales. La cheville s'est raidie, près du tibia. Je ne trouve pas que j'ai fait un bon match. Mais un match solide" a analysé le Français.

Parmi les autres résultats de la nuit, le Canadien Shapovalov a concédé un set, mais s'est qualifié pour les huitièmes, alors que chez les femmes le choc entre Svitolina et Azarenka a tourné très court avec la défaite de l'Ukrainienne 6-0, 6-2.

Dans le reste du programme , Adrian Mannarino sera face au Russe Karatsev, Rafael Nadal face à Karen Khachanov.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier débutera le 17 janvier et se terminera le 30 janvier.

Tout au long du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, vous pourrez suivre l'ensemble des résultats et des scores dans nos tableaux juste en-dessous.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2022, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien sont assurés de toucher au minimum 57 332 €.

1er tour : 57 332 €

2e tour : 89 184 €

3e tour : 114 665 €

8e : 191 109 €

Quart : 382 218 €

Demi : 700 733 €

Finale : 1 401 466 €

Vainqueur : 2 802 932 €

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :