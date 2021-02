Open d'Australie : le tableau des quarts de finale est complet, Nadal au rendez-vous

OPEN AUSTRALIE 2021. Rafael Nadal, vainqueur de Fognini, sera bien présent en quart de finale de l'Open d'Australie de tennis. Découvrez les derniers résultats, le programme des matchs et le tableau du tournoi.

[Mis à jour le 15 février 2021 à 11h44] Après les qualifications de Djokovic, Dimitrov, Zverev et Karatsev hier, le tableau masculin des quarts de finale de cet Open d'Australie 2021 affiche complet suite aux victoires ce lundi de Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal. L'Espagnol, qui avait débuté le tournoi dans l'incertitude en raison de douleurs au dos, semble avoir retrouvé tous ses moyens et s'est montré impressionnant face à l'Italien Fabio Fognini, battu en trois sets. Le tableau des quarts de finale masculins :

Djokovic - Zverev

Dimitrov - Karatsev

Rublev - Medvedev

Tsistsipas - Nadal

Chez les femmes, Ashleigh Barty, Karolina Muchova, Jennifer Brady et Jessica Pegula ont également également remporté leur huitième de finale. Le tableau des quarts de finale féminins :

Barty - Muchova

Brady - Pegula

Hsieh - Osaka

V. Williams - Halep

Découvrez les principaux résultats du jour, en 8e de finale de cette 109e édition de l'Open d'Australie 2020 de tennis, chez les hommes et chez les femmes :

Hommes

Nadal - Fognini : 6-3, 6-4, 6-2

Rublev - Rudd, 6-2, 7-6, abandon de Rudd

Medvedev - Macdonald : 6-4, 6-2, 6-3

Tsitsipas - Berrettini : Tistsipas vainqueur par forfait

Femmes

Barty - Rogers : 6-3, 6-4

Muchova - Mertens : 7-6, 7-5

Brady - Vekic : 6-1, 7-5

Pegula - Svitolina : 6-4, 3-6, 6-3

L'Open d'Australie 2021 a débuté le lundi 8 février et se terminera le dimanche 21 février, avec la finale masculine. A noter qu'il existe un décalage horaire de 10 heures entre Paris et Melbourne. Le programme de mardi, sur la Rod Laver Arena, avec le début des quarts de finale :

Su-wei (TAI) - Osaka (JAP, n°3), pas avant h30, heure française

Dimitrov (BUL, n°18) - Karatsev (RUS)

S. Williams (USA, n°10) - Halep (ROU, n°2)

Djokovic (SER, n°1) - Zverev (ALL, n°6)

L'Open d'Australie 2021 est à suivre en direct à la TV sur Eurosport, le seul diffuseur à proposer une retransmission exhaustive du tournoi pour ce qui concerne la France. Les canaux gratuits se réservent la possibilité d'assurer la diffusion de certains matchs. En 2018 par exemple, C8 avait par exemple bouleversé ses programmes pour proposer en clair la finale entre Roger Federer et Marin Cilic.