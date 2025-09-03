Cécile Dion raconte "D'Eux" sur M6 : pourquoi Jean-Jacques Goldman ne fait pas partie du documentaire

Souvent cité par Céline Dion, Jean-Jacques Goldman ne fait pourtant pas partie du documentaire diffusé ce soir sur M6 et dédié à l'album mythique "D'Eux", sorti en 1995 par la star québécoise. On vous explique pourquoi.

Trente ans après la sortie de l'album mythique D'Eux, Céline Dion revient sur le devant de la scène dans un documentaire inédit diffusé ce mercredi soir sur M6, à 21h10. Très discrète dans les médias, la superstar québécoise revient en longueur sur une œuvre qui a bouleversé sa carrière et conquis le cœur des Français. Pour rappel, le 15e projet de sa carrière a été intégralement écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman, en français. Il comprend quelques-uns des plus grands tubes de la diva comme "Pour que tu m'aimes encore" ou "J'irai o ù tu iras".

"J'ai toujours voulu être aimée en France et ça a toujours été un peu difficile (...) Avec l'amour des chansons de Jean-Jacques, il m'a donné la chance d'être la bienvenue chez vous, en France", explique-t-elle sur M6. Le documentaire dévoile des archives dont certaines n'ont jamais été diffusées. L'occasion de se plonger dans les coulisses de la composition, des mises en voix ainsi que des maquettes. Pour rappel, l'album D'Eux fut un immense carton avec près de douze millions d'exemplaires vendus, il est aussi devenu l'œuvre francophone la plus populaire de tous les temps.

Dans ce documentaire réalisé par Nicolas Perge, Céline Dion évoque notamment sa première rencontre avec Jean-Jacques Goldman, arrivé à vélo avec un yaourt en poche, loin de l'image qu'elle pouvait se faire d'un personnage qui est déjà, à l'époque, une icône du paysage musical français. "On pense qu'on sait tout, mais non (...) J'étais tellement heureuse. J'avais découvert des chansons extraordinaires et en plus un ami", déclare-t-elle dans un extrait dévoilé par M6. Après sa longue pause en raison du syndrome de la personne raide, c'est donc dans ce documentaire tourné en mai 2025 à Las Vegas que la star a décidé de se livrer sans filtre.

Des enregistrements exclusifs grâce à Jean-Jacques Goldman

C'est aussi l'occasion pour elle de se remémorer quelques souvenirs et de livrer plusieurs anecdotes savoureuses sur la relation qu'elle entretenait avec Goldman. "Il me dit : 'Ne roule pas tes R… Moi je pensais, c'est parce qu'il y a un R : est-ce que je devrais le dire ? Est-ce que je devrais le dirrre ? Non, il dit, c'est pas nécessaire ! J'ai dit : Ok Jean Jacques -rrr- Goldmanrrr. Alors j'ai déchanté et j'ai enlevé tous les R. Et là, c'était extrrraorrrdinairrre", ironise-t-elle. Avec toutes ces confidences, forcément, tout le monde s'attend à voir Jean-Jacques Goldman dans le documentaire, pourtant, ce dernier n'y apparaît pas.

En effet, l'auteur-compositeur ne fait pas partie du documentaire signé Nicolas Perge. "Nous avons eu accès, grâce à Jean-Jacques Goldman qui a été présent tout le long du projet même s'il n'a pas souhaité apparaître dans le film, aux maquettes d'origine où Céline Dion chante a cappella pour la première fois les titres qu'elle découvre.", explique le réalisateur dans les colonnes de Voici.

Mais ce n'est pas tout, "nous avons récupéré des photos des séances d'enregistrement, et une émission consacrée à l'album, diffusée en 1995 au Canada ainsi que des rushs jamais vus de journalistes qui avaient tourné des images en studio", poursuit-il. Aucun doute, celui qui a été désigné comme la "personnalité préférée des Français" pour la 14e fois consécutive cette année a grandement contribué à la fabrication de ce documentaire inédit.