Inès Reg : pourquoi ne participe-t-elle pas à Pékin Express avec son mari Kevin ?

INES REG. L'humoriste Inès Reg participe à Pékin Express : Duos de choc sur M6 avec sa soeur, Anaïs, et non pas avec son mari, le comédien Kévin Debonne. Les raisons.

M6 diffuse le premier épisode de Pékin Express : Duos de choc ce mercredi 6 juillet 2022. Inès Reg fait partie des célébrités qui tentent l'aventure pour cette saison inédite. Pour rappel, chaque personnalité est accompagnée d'un proche. Les fans de l'humoriste seront peut-être surpris de voir qu'Inès Reg a choisi de participer au jeu de M6 accompagné de sa sœur Anaïs, et non pas de son mari Kevin Debonne, avec qui elle a récemment joué dans le film "Je te veux, moi non plus".

Inès Reg a donné des explications sur ce choix dans les colonnes de Télé-Loisirs. Il était hors de question qu'elle participe à Pékin Express avec son mari : "Je déconseille ça à tous les couples ! Les embrouilles les plus fréquentes dans un couple sont en voiture et c'est l'essence même de Pékin express. À chaque fois que je voyais Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, je pensais : 'Heureusement que je ne l'ai pas fait avec Kevin !'"

biographie d'inès reg

Inès Reghioua, connue comme Inès Reg, est une humoriste française. Elle est née le 20 juillet 1992 à Paris. Après avoir étudié au cours Florent, elle participe au Jamel Comedy Club en 2013. Mais l'humoriste se fait connaître en août 2019, lorsque l'une de ses vidéos fait le buzz sur les réseaux sociaux avec la phrase désormais fameuse : "C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ?" Elle intègre la troupe des Enfoirés l'année suivante et tourne son premier film ("Je te veux, moi non plus") avec son mari, Kevin Debonne, en 2021.