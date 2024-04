Danse avec les stars : Inès Reg s'exprime enfin sur les suites de son clash avec Natasha St-Pier et ironise

La candidate de Danse avec les stars Inès Reg s'est exprimée cette semaine sur les suites de son clash avec Natasha St-Pier et leurs relations en coulisses. Elle ose même en rire et formuler un souhait...

C'est la saga de l'année. En tout cas pour les amateurs de Danse avec les stars. Alors que deux candidates de DALS se sont écharpées en début d'année, provoquant un énorme malaise pour le programme de TF1 à la mi-mars, les choses semblent enfin se tasser pour le plus grand bonheur de la chaîne. Cette semaine, Inès Reg s'est exprimée plusieurs fois sur les suites de son altercation avec Natasha St-Pier et sur leurs relations en coulisses un mois après les premières révélations.

Lors d'une apparition dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL mardi, l'humoriste a fait allusion à cet incident qui a mobilisé la presse spécialisée pendant des semaines. En pleine promotion de son nouveau spectacle, "Hors normes", Inès Reg a tranché avec le ton grave adopté sur les réseaux sociaux à la suite du drame, ou lors de son malaise en plein prime-time début avril. Elle a même choisi d'aborder la situation avec humour, au moment de décrire comment l'émission avait influencé son quotidien. "J'ai maigri avant Danse avec les stars", a-t-elle commencé, tout en ironie, avant de couper net : "Non, Danse avec les stars, ça m'a rendu un petit peu salope, mais juste ça" ! Une référence aux commentaires acerbes reçus sur les réseaux sociaux par ceux qui la considéraient comme responsable du clash avec Natasha St-Pier.

Ce passage dans Les Grosses Têtes a été l'occasion pour le présentateur Laurent Ruquier, complice de longue date depuis leur collaboration dans Mask Singer, de prendre ostensiblement la défense d'Inès Reg. "C'est pour ça que je suis dans la team Inès. On raconte n'importe quoi sur elle et elle a été charmante pendant toutes ces semaines. Vive Inès Reg", s'est-il exclamé.

"Des embrouilles entre collègues, ça arrive tout le temps" (Inès Reg)

Mercredi, Inès Reg a également répondu aux critiques et répandu la bonne parole dans l'émission Culture Médias sur Europe 1. Cette fois, l'humoriste a mis l'accent sur sa prise de recul par rapport à l'incident. "Ça m'a fait peur et atteint, mais plus par rapport aux mots qui ont été utilisés. Mais aujourd'hui, je suis en paix. Tout se passe très bien. Des embrouilles entre collègues, ça arrive tout le temps", a-t-elle confié, voulant montrer une sérénité retrouvée.

Malgré les tensions passées, les choses semblent s'être apaisées avec Natasha St-Pier. Inès Reg rapporte que leurs interactions sont désormais cordiales dans les coulisses de Danse avec les stars : "On se voit dans les couloirs, on se dit bonjour et on se sourit", assure la candidate. Quant à l'avenir du concours de danse, l'humoriste reste pragmatique mais un brin spéculative sur les conséquences de sa dispute avec la chanteuse canadienne. "Après, il se passera ce qu'il se passera", reconnait-elle. "Est-ce que ça va porter sur les votes ? Est-ce que maintenant, on est dans un délire de guerre ?" : après que les projecteurs ont été braqués sur les deux rivales, toujours qualifiées toutes les deux à quelques jours de la finale, la question reste ouverte.

Inès Reg, qui danse cette saison avec Christophe Licata, a même imaginé un scénario et n'est pas loin de formuler le souhait qu'il se réalise : retrouver Natasha St-Pier en finale... "pour que ça fasse les gros titres". Les jurés et les fans seront-ils du même avis ?

Un autre candidat décrit l'ambiance en coulisses

Jeudi, c'est un autre candidat, Black M, qui a pris la parole pour décrire l'ambiance qui s'est installée en coulisses dans Danse avec le stars à la suite de l'altercation. Dans Le Parisien, le rappeur a lancé une énorme bombe en laissant entendre justement que les votes pouvaient voir été truqués dans l'émission pour tenter de favoriser l'affiche de la finale. Sur l'ambiance après le clash Inès Reg - Natasha St-Pier, il explique : "Tout le monde était au courant. Inès Reg est une amie. Je l'ai appelée après l'altercation, elle était très affectée, en larmes. Je n'ai pas pris parti car ce n'est pas ma place. Elle était tentée d'arrêter et je lui ai conseillé de continuer. Vu son niveau, elle est trop forte, elle peut gagner", indique l'artiste éliminé la semaine dernière.

Estimant avoir de bonnes relations avec Natasha St-Pier (qu'il ne connaissait pas avant l'émission), il raconte aussi la réunion organisée par la production dans la foulée. "La production a décidé de réunir toute l'équipe. Tout le monde s'est expliqué, le ton est monté parfois, redescendu", assure-t-il, ajoutant avoir lui-même pris la parole pour dire : "vous n'êtes pas des femmes mauvaises, c'est de l'incompréhension réciproque. Parlez-vous et laissez-nous répéter. Pour moi, c'était arrangé mais en fait ce n'était pas réglé".