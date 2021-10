"Danse avec les stars : Moussa Niang et Coralie Licata éliminés"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Ce vendredi 1er octobre, Moussa Niang quitte l'aventure et Bilal Hassani est toujours numéro 1

Dix couples sont encore en compétition et reviendrons la semaine prochaine : Lucie Lucas / Anthony Colette, Wejdene / Samuel Texier, Jean-Baptiste Maunier / Ines Vandamme, Tayc / Fauve Hautot, Gérémy Crédenville / Candice Pascal, Bilal Hassani / Jordan Mouillerac, Aurélie Pons / Adrien Caby, Dita Von Teese / Christophe Licata, Michou / Elsa Bois et Vaimalama Chaves / Christian Millette.

Moussa Niang a été éliminé lors du 3e prime de Danse avec les Star diffusé le 1 octobre sur TF1 . Le quick step de Moussa Niang et de Coralie Licata n’a pas convaincu les jurés ni le public. Moussa est le troisième candidat à quitter l’aventure DALS. Jean-Baptiste Maunier et Vaimalama Chaves sont passés à deux doigts de l’élimination. Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont de nouveau fait sensation et se sont hissés à la première place du classement..

01/10/21 - 23:56 - Danse avec les stars : Twitter a du mal à rester réveillé Twitter s'est déchaîné plusieur fois ce soir : Bilal Hassani, Tayc, Dita Von Teese, Michou ... Les prestations impressionnantes et / ou émouvantes se sont enchaînées et le public a encore une fois vécu un très beau moment de divertissement. Mais trop c'est trop et les internautes regrettent la longueur du show qui menace de ne pas finir avant minuit et le nombre de publicités. Vivement l'annonce des résultats. Comme le fait remarquer un internaute : "Bon par contre il va être minuit on sait toujours pas qui part. C'est long. Beaucoup trop long. #DALS"

01/10/21 - 23:40 - Moussa Niang et Vaimalama Chaves affrontent Jean-Baptise Maunier Sans surprise Tayc et Dita Von Teese remportent l'épreuve de la figure imposée. Malheureusement, Moussa Niang et Vaimalama Chaves ont toujours autant de mal à séduire le jury et cette semaine encore, ils n'échappent pas à l'épreuve du face-à-face contre Jean-Baptiste Maunier. Sur ces trois couples, un quittera l'aventure dès ce soir.

01/10/21 - 23:35 - Qui affrontera Jean-Baptiste Maunier et Ines Vandamme ? Si Bilal Hassani a dors et déjà gagné son ticket d'entrée pour le prochain prime, 9 stars s'affrontent lors de la célèbre épreuve de la figure imposée (dans l'ordre du classement) :



1 - Dita Von Teese

2- Lucie Lucas

3 -Tayc

4- Geremy Credeville

5 - Wejdene

6- Michou Chaves

7 -Vaimalama

8- Aurélie Pons

9 -Moussa Niang Les deux célébrités qui arriveront dernières affronteront Jean-Baptiste Maunier.

01/10/21 - 23:28 - Moussa Niang aussi danse pour sa famille.. sans succès Après Jean-Baptiste Maunier, c'est au tour de Moussa de dédicacer son Chacha à sa famille. Reboosté à bloc après le passage de sa femme et de ses enfants en répétition, le participant culte de Koh Lanta a plutôt suivi les conseils du jury et s'améliore sans enflammer les pour autant. Moussa Niang et Coralie Licata obtiennent 22 points. C'est juste assez pour éviter la hot seat.

01/10/21 - 23:16 - Gérémy Crédeville surprend encore une fois Gérémy Crédeville est ultra stressé au moment de se lancer mais surprend les jurés. Personne ne s'attendait à ce que l'humoriste du groupe - qui n'avait en plus de ça jamais dansé de sa vie- sache danser le Tango. Gérémy Crédeville et Candice Pascale obtiennent un total de 27 points et arrivent cinquième du classement.

01/10/21 - 23:14 - Aurélie Pons : le tacle de Chris Marques L'actrice voulait faire oublier sa chute de la semaine dernière et a proposé une rumba qui a divisé le jury. Deniska Ikonomova est conquise mais Chris Chaves s'ennuie et veut voir plus. L'actrice n'obtient que 23 points même si c'est suffisant pour échapper à la hot seat.

01/10/21 - 23:03 - Bilal Hassani remet ça Après avoir enflammé le public, les juges sont conquis et si Chris Marques a toujours quelques commentaires, le juré est unanime : le favoris du premier prime renouvelle sa performance et remporte 35 points et remplace Dita Von Teese en haut du classement.

01/10/21 - 22:54 - Bilal Hassani enflamme Twitter Les jurés n'ont pas encore donné leur verdict mais Twitter est déjà en feu face à la prestation du jeune homme et de son partenaire Jordan Mouillerac. Les deux hommes avaient déjà dansé ensemble et ça se voit. Sur les réseaux sociaux les fans se déchaînent devant une prestation qui n'a laissé personne indifférent. Nous avons hâte d'avoir l'avis technique des juges mais une chose est sûre, le public est conquis.

01/10/21 - 22:43 - Wejdene démotivée après le premier prime Wejdene est tombée de haut pendant le premier prime. La chanteuse pensait avoir décroché l'immunité et s'est retrouvée sur le hot seat à la place. Cette semaine, elle compte bien prouver de quoi elle est capable. Et ça marche ! Chris Marques est ravi. Wejdene et Samuel Texier remportent 26 points et peuvent se détendre en coulisses.

01/10/21 - 22:19 - Michou se lâche de plus en plus Michou s'amuse et se lâche. Le Youtubeur n'avait encore jamais dansé jusqu'à la semaine et arrive à proposer une performance technique très appréciable. Chris Marques est impressionné par la première partie de la chorégraphie. Michou obtient une note de 24 et échappe à la hot seat mais partagera la deuxième manche.

01/10/21 - 22:17 - Michou présente Elsa Bois à sa famille Le Youtubeur Michou se livre face à la caméra de Danse avec les stars et face à sa partenaire Elsa Bois à qui il veut présenter sa famille. Le jeune homme vient d'une grande fratrie et la famille représente beaucoup pour le jeune homme de 19 ans qui souhaite dédier son passage à DALS à tous ses proches.

01/10/21 - 22:14 - Christophe Licata chahute Dita Von Teese et la propulse en haut du classement Le choc des cultures dans toute sa splendeur, le danseur Christophe Licata n'hésite pas à chahuter sa partenaire Dita Von Teese. L'effeuilleuse semble parfois troublée par l'audace de son partenaire mais ... ça fonctionne ! Le jury est conquis même si Chris a noté quelques erreurs de temps et un léger manque d'énergie. Le duo obtient la note de 30 et se classe en haut du classement.

01/10/21 - 22:04 - Jean-Baptiste Maunier dédicace sa valse à son fils Le chanteur dédicace ce morceau qui parle de paternité à son fils. Si le message est émouvant et que le duo connecte bien, la valse ne subjuge pas le jury et Jean-Baptiste Maunier a du mal à avoir une gestuelle fluide. Le couple obtient une note de 21 points et remplace Vaimalama sur la hot seat.