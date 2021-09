"Danse avec les stars : qui sont les candidats en compétition ce soir ?"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Pour le deuxième prime de DALS 11 ce vendredi 24 septembre 2021, six nouveaux couples vont se déhancher sur le parquet de l'émission de TF1. Qui sont-ils ?

L'essentiel

Ce vendredi 24 septembre, Danse avec les stars est de retour pour son deuxième prime. Six nouveaux couples vont montrer leurs talents sur le parquet de l'émission de TF1. Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir les premières danses de l'actrice Aurélie Pons (Ici tout commence), de l'humoriste et chroniqueur Gérémy Crédeville (En famille), de Miss France 2019 Vaimalama Chaves, de la danseuse burlesque Dita Von Teese, de la chanteuse et humoriste Lola Dubini, du youtubeur Michou et du chanteur Tayc. Comme c'était déjà lors du premier prime la semaine dernière, cette soirée DALS est enregistrée, avant la reprise des directs le 1er octobre 2021.

La semaine dernière, au lancement de la saison 11 de Danse avec les Stars, Lââm et Maxime Dereymez ont été éliminés du concours. Très loin devant les autres duos, Bilal Hassani et son danseur Jordan Mouillerac ont réalisé une prestation qui a fait sensation auprès du jury et du public : ils ont obtenu quatre buzz de la part de Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, Chris Marques et François Alu. Moussa, malgré des pas très hésitants, a été sauvé par le public du plateau, tout comme Wejdene et Samuel Texier, qui ont été sauvés in extremis par le jury. L'émission a été regardée par 4,32 millions de téléspectateurs (22,4% de PDA).