"Demain nous appartient : résumé en avance du 17 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1059 de Demain nous appartient du mercredi 17 novembre, Xavier a une révélation à propos de Rebecca Flores. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 19h20] Cet article est le résumé en avance de l'épisode 1059 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 17 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans l'épisode 1059 de Demain nous appartient du 17 novembre 2021, Sébastien explique à Rebecca qu'il a seulement arrangé le fil de sa perfusion qui était enroulé. Et s'il ne l'a pas accompagnée au phare, c'est parce qu'il a été retenu par son travail. Se sentant toujours en danger, Rebecca veut quitter Sète. En pleurs, Raphaëlle lui promet de la protéger et lui propose de venir vivre chez elle. Rebecca est ravie de découvrir la superbe maison de sa fille et organise même un défilé au bord de la piscine avec Maud et Camille. Mais Maud glisse à Rebecca que leur mère a commencé à boire dernièrement… En parallèle, la police interpelle Eric Forestier, un fan de Rebecca Flores. Chez lui, il y a un autel avec des photos de la chanteuse. Xavier est sous le choc en voyant une photo datant de 1991. Quel secret a-t-il découvert ?

Pendant ce temps, Apollon quitte le lycée. Dans l'épisode de DNA du 17 novembre, Lizzie ne veut pas qu'il parte et elle est bien décidée à se battre. Accompagnée de Jack et Mona, elle vante les qualités du professeur de musique auprès de Chloé dans l'espoir de la convaincre de changer d'avis. La proviseure ne peut rien faire. Irène écoute à la porte, apparemment ravie. Même si elle aura un blâme, Chloé est surtout inquiète pour Apollon, c'était un bon professeur et elle ne sait pas ce qu'il va devenir. Pour sa part, Lizzie est désespérée, mais elle peut heureusement compter sur sa famille pour lui remonter le moral.

Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient du 17 novembre, Christelle et Sylvain ne savent pas comment s'habiller pour qu'on les prenne au sérieux en tant que nouveaux riches. Finalement, Sylvain a une révélation. C'est quoi, être riche ? C'est avoir de la confiance en soi ! Ce sera donc blouson en cuir et moto de biker ! Mais problème, la moto ne démarre pas. Ils se rendent finalement au rendez-vous en camionnette. Leur entrée en scène est ratée : Victor ne les prend pas du tout au sérieux. Mais son attitude change du tout au tout en apprenant qu'ils ont gagné au casino. Après négociations, propriétaire et acheteurs tombent d'accord sur le prix de la maison.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.