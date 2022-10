"DIRECT. Danse avec les stars : qui est le juge mystère ?"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Pour le septième prime de la saison de DALS ce vendredi 21 octobre 2022, TF1 a fait fort en convoquant un juge mystère qui a imposé une deuxième danse aux 6 couples encore en compétition. Découvrez son identité avec nous en direct !

22:09 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy premiers du classement ! Carla Lazzari et Pierre Mauduy dansent une rumba très sensuelle et en synergie sur "Bad Boy" d'Yseult. Le juge mystère commente ainsi la performance : « Je suis très content parce que j’ai vu une vraie jeune femme dans cette rumba ». Pour François Alu « C’était une très belle rumba, on a retrouvé une Carla complètement engagée. Les épaules sont par contre un peu levées parfois » Chris Marques est très satisfait : « Je me suis régalé parce que vous nous avez donné énormément de contenu de rumba, tu as des pointes absolument extraordinaires ». Le couple remporte 41 points et se classe premier !

21:47 - Léa Elui et Christophe Licata dansent un cha-cha énergique Léa Elui et Christophe Licata se lancent sur un cha-cha sur une chanson de Beyoncé. Pour Marie-Agnès Gillot "Je suis hyper fière d'eux, c'est très agréable à regarder, j'ai vu beaucoup plus de technique", Chris Marques a un avis beaucoup plus mitigé : "Je ne doute pas que vous fassiez un travail complètement dingue en répétitions mais cela plusieurs semaines qu'on demande de l'énergie, et c'est trop doux, il y a aussi des erreurs techniques, ce n'est pas au niveau de ce que je recherche" Bilal Hassani : "Il faut faire de la rétrospective et au premier prime, tu tremblais comme une feuille alors que là, tu étais confiante du début à la fin". Léa Elui récolte 34 points sur 50 possibles.

21:35 - Florent Peyre et Inès Vandamme sur un contemporain appliqué Florent Peyre et Inès Vandamme ouvrent le bal avec un contemporain. Les avis des juges diffèrent : pour François Alu "Au début, je me suis dit que tu allais livrer une performance incroyable et tous les pas sont faits mais au prime 7, il faut que des éléments se détachent", pour Marie-Agnès Gillot "J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que la chorégraphie était très riche, j'ai trouvé ça très expressif et athlétique" et pour Chris Marques "Je suis complètement de l'avis de Marie-Agnès ! C'est une performance appliquée du début à la fin, les choses sont présentées, dansées". Le couple repart avec 33 points, en comptant l'avis du juge mystère.

21:16 - Le prime du juge mystère a débuté ! Et c'est parti pour le septième prime de la saison de Danse avec les Stars. Pour les six couples restants, une pression supplémentaire repose sur leurs épaules ce soir. En effet, un cinquième juge, le juge mystère, va noter leurs performances aux côtés des 4 juges habituels. Et ce juge mystère a obligé les candidats à travailler une deuxième chorégraphie !

21:12 - L'ambition de Chris Marques enfin dévoilée ! Le juge le plus redoutable mais juste de tous, j'ai nommé Chris Marques, tente, semaine après semaine, de faire danser Camille Combal. Sans succès pour le moment. Mais le juge qui ne se laisse pas abatte, a carrément lancé un hashtag sur Twitter, invitant les gens à l'utiliser pour démontrer la popularité de l'idée et enfin traîner l'animateur sur le parquet pour autre chose qu'un petit pas timide. Chris Marques parviendra-t-il à ses fins avant la finale ?

20:54 - Un moyen de communication direct avec les participants de DALS Si vous avez une question à poser directement à Camille Combal ou aux danseurs pros, il est possible de le faire via les réseaux sociaux et le hashtag #askDALS. Que ce soit niveau technique ou pour savoir le menu du jour à la cantine DALS, aucune option n'est écartée ! La réponse sera apportée dans le débrief, après le prime.

20:31 - De nouveaux indices sur le juge mystère ! Le juge mystère a dévoilé de nouveaux indices sur son identité. Dans une vidéo où l'on n'entend qu'une voix clairement trafiquée sur fond d'images d'anciens candidats de DALS, le juge mystère s'est ainsi dévoilé : "Je vais être intransigeant sur la technique, j'attends d'eux qu'ils fassent des pas impeccables. Le divertissement, ça me connaît. Je me suis produit devant des millions de téléspectateurs. J'ai dansé, j'ai chanté, j'ai joué la comédie dans le monde entier. Je suis une femme ou bien peut-être un homme". Sur les réseaux, les internautes sont persuadés que c'est Denitsa Ikonomova, ancienne danseuse pro et ancienne juge de l'émission, qui est la juge mystère.

20:09 - Stéphane Legar motivé à prendre la première place Dans une vidéo de répétitions diffusée par TF1, Stéphane Legar se montre plus motivé que jamais à l'idée de réussir ses deux danses de ce soir mais surtout, à l'idée de battre Billy Crawford ! Le chanteur l'énonce ainsi clairement à sa partenaire, Candice Pascal, Calisson Goasdoué ne semblant être toujours pas revenue malgré des photos sur les réseaux sociaux la montrant en salle de répétition.

19:50 - Quelle danse le juge mystère a-t-il imposée aux candidats ? Le juge mystère a imposé la même chorégraphie de quickstep à l'ensemble des candidats restants. Et à voir les entraînements, elle semble plus facile à exécuter pour certains que pour d'autres. Léa Elui apparaît ainsi complètement dépitée tandis que Thomas Da Costa semble avoir du mal à retenir les changements de rythme qu'impose cette danse. Il faut dire que le juge mystère a imposé des figures qu'on peut voir "lors de compétitions internationales" selon les danseurs pros. De quoi faire peur !

19:29 - Qui sont les candidats en danger ce soir ? Chaque semaine, certains candidats progressent, quand d'autres sont en difficulté. Dans le dernier prime de Danse avec les stars, Anggun a été éliminée après avoir affronté Florent Peyre et Thomas Da Costa en face à face. Le premier a été sauvé par le jury, tandis que le second a obtenu la ferveur des téléspectateurs. L'un d'entre eux quittera-t-il la compétition ce soir ?

19:01 - Les internautes pensent avoir trouvé l'identité du juge mystère de DALS Les fidèles de Danse avec les stars pensent avoir deviné l'identité du juge mystère que l'on découvrira ce soir. Parmi les noms cités par les internautes, on retrouve Jean-Marc Généreux, Denitsa Ikonomova, mais surtout Loïc Nottet. Pour ceux qui traquent les indices, pas de doute, la silhouette glissée sur les portraits des juges sur les réseaux sociaux correspondant au vainqueur de la saison 6 de DALS. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danse avec les Stars (@dals_tf1)

18:33 - Les premiers indices sur le juge mystère L'identité du juge mystère n'est pas encore connue. Mais TF1 a commencé à dissimuler des indices sur ses différents réseaux sociaux et sur la plateforme MyTF1, en donnant des défis personnalisés à chacun des candidats. Comme Stéphane Legar, il a la compétition dans le sang et aime être sur le podium, et il connaît les amis de Thomas da Costa. Les candidats pensent également qu'il s'agit d'une personne qui aurait une expérience dans la danse. Billy Crawford imagine que Matt Pokora ou Patrick Bruel se cache derrière le juge mystère, tandis que Christophe Licata évoque la possibilité de retrouver Denitsa Ikonomova.

18:01 - A quoi sert le juge mystère présent ce soir ? Danse avec les stars redouble d'inventivité pour que les primes se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce vendredi 21 octobre 2022, les couples vont devoir se mesurer au jugement d'un invité mystère. Ce juge mystère notera, comme les jurés de cette 12e saison, les prestations des candidats, en leur imposant notamment une figure. Son identité n'est toutefois pas connue du public et des candidats. De qui peut-il s'agir ?

17:39 - Qui est le dernier candidat éliminé de DALS 2022 ? Chaque semaine, un candidat de Danse avec les stars est éliminé. Ce sera également le cas ce soir. La semaine dernière, Anggun n'a pas obtenu les faveurs du public et des jurés, et a donc dû quitter la compétition. Elle rejoint ainsi la liste des candidats éliminés depuis le début de cette saison 2022 : Amandine Petit, Eva Queen, Clémence Castel, Théo Fernandez et David Douillet.