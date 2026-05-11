Israël à l'Eurovision : la vidéo de la discorde, pourquoi l'organisation a dû sermonner la délégation israélienne

L'Eurovision a rappelé Israël à l'ordre après des vidéos controversées. Nouvel épisode d'une édition 2026 particulièrement crispée.

Cette fois, l'Eurovision a dû sévir. Dans un contexte déjà tendu, l'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice du concours européen de la chanson, a rappelé Israël à l'ordre ce week-end après la diffusion de vidéos promotionnelles incitant le public à "voter 10 fois" pour son candidat Noam Bettan samedi prochain, lors des demi-finales cette semaine et lors de la finale à Vienne.

Dans ces clips diffusés en plusieurs langues - azerbaïdjanais, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, italien, maltais, portugais, espagnol, suédois et ukrainien selon certaines sources - Noam Bettan, apparait dans un décor similaire à celui utilisé pour la campagne controversée de l'Eurovision 2025, incitant les téléspectateurs à voter vingt fois pour Israël.

La réaction de l'UER a été immédiate. "Vendredi, il nous a été signalé que des vidéos avec une instruction de voter dix fois pour Israël avaient été diffusées", a déclaré sont président Martin Green dans un communiqué publié samedi. "Dans les vingt minutes qui ont suivi, nous avons contacté la délégation de KAN (le radiodiffuseur israélien - NDLR) pour leur demander d'arrêter immédiatement toute distribution de ces vidéos et leur retrait de toutes les plateformes où elles ont été publiées. Ils ont immédiatement obtempéré", a-t-il précisé.

L'Eurovision a jugé que cette pratique n'était "pas conforme" aux "règles ni à l'esprit de la compétition". Un avertissement officiel a été adressé au diffuseur israélien, et Martin Green a prévenu que l'UER continuerait de surveiller de près les activités promotionnelles et prendrait "les actions appropriées" si nécessaire.

Déjà un vote manipulé pour Israël à l'Eurovision l'année passée

Les controverses autour du vote pour Israël àl'Eurovision ne datent pas de cette année. L'édition 2025 avait déjà été marquée par des soupçons de manipulation du vote. La candidate israélienne Yuval Raphael était arrivée deuxième au classement général avec 297 points du télévote, alors qu'elle n'occupait que la quinzième position dans les votes des jurys professionnels avec seulement 60 points. L'enquête de fact-checking de l'UER avait révélé qu'"une agence du gouvernement israélien a utilisé la publicité multiplateforme et les comptes officiels des réseaux sociaux pour cibler et inciter directement le public des pays participants à voter pour la chanson israélienne".

Face à ces accusations, l'Eurovision a modifié son règlement en novembre 2025. Les nouvelles règles visent à "dissuader la mise en place de campagnes d'appels aux votes disproportionnées, particulièrement lorsqu'elles émanent ou sont soutenues par des tiers, dont des gouvernements ou des agences gouvernementales". Le nombre de votes autorisés par carte SIM a été réduit de moitié, passant de 20 à 10, et les jurys professionnels ont retrouvé leur place dans les demi-finales.

Martin Green, le directeur de l'Eurovision, avait prévenu début mai sur la chaîne néerlandaise NOS : "Je pense que nous n'avons pas été assez stricts ces dernières années. Ce genre d'activités ne serait absolument plus toléré."

L'Eurovision 2026 dans un contexte tendu lié à la participation d'Israël

La 70e édition de l'Eurovision s'ouvre cette semaine dans un climat particulièrement tendu à Vienne. Cinq pays ont décidé de boycotter le concours cette année pour protester contre la participation d'Israël, dans un contexte marqué par la guerre à Gaza. L'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie ont ainsi choisi de ne pas envoyer de représentant, certains refusant même de diffuser l'événement qui rassemble habituellement des millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Cette défection ramène le nombre de participants à 35, l'un des plus bas depuis de nombreuses années.

Le boycott de l'Eurovision est justifié par les tensions diplomatiques liées au conflit israélo-palestinien. Plus d'un millier d'artistes, emmenés par le chanteur britannique Peter Gabriel et le groupe Massive Attack, ont aussi signé une tribune dénonçant la participation israélienne. "En tant que musicien.ne.s et travailleurs.euses culturels, dont beaucoup vivent dans la zone couverte par l'Union européenne de radio-télévision (UER), nous refusons que l'Eurovision soit utilisé pour blanchir et normaliser le génocide, le siège et l'occupation militaire brutale des Palestinien.ne.s par Israël", ont écrit les signataires dans leur appel au boycott.

La France a adopté une position diamétralement opposée. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est félicité que "l'Eurovision n'ait pas cédé aux pressions", précisant que Paris avait "contribué à empêcher un boycott d'Israël". Cette année, c'est d'ailleurs un franco-israélien de 27 ans né en Israël de parents immigrés de France, qui représentera l'État hébreu avec la chanson "Michelle", dont le refrain est en français.

"La moitié de mon cœur est française et l'autre moitié israélienne", explique Noam Bettan. "Représenter Israël dans cette compétition est un immense honneur. Sentir le soutien du pays me donne beaucoup de force pour partager mon message, mon amour, ma lumière", confie-t-il.